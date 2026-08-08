Nesreća vlaka: Tehnički kvar ili ljudska odgovornost pod istragom

Damir Spehar/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je u subotu na mjestu sudara putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara da je šest osoba teško, a 13 lakše ozlijeđeno te je zahvalio svim žurnim službama koje su profesionalno i odgovorno reagirale nakon nesreće.

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Uzrok željezničke nesreće bit će utvrđen očevidom, rekao je Tomo Medved, dodavši da se prema prvim informacijama može govoriti o mogućem tehničkom kvaru ili ljudskoj odgovornosti, no naglasio je da utvrđivanje uzroka treba prepustiti nadležnim službama.

Nesreća se dogodila danas u 10,05 sati na pruzi između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, a očevidom rukovodi Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru u suradnji s policijom i drugim nadležnim službama.

Teško ozlijeđene osobe prevezene su u zagrebačke bolnice Rebro i Dubrava, dok su lakše ozlijeđeni zbrinuti u bolnicama u Bjelovaru i Koprivnici.

„Sve ozlijeđene osobe u najkraćem su vremenu zbrinute prema težini ozljeda“, istaknuo je Medved.

Rekao je da su odmah nakon nesreće djelovanje žurnih službi koordinirali predsjednik Vlade te potpredsjednici Vlade Davor Božinović i Oleg Butković, ministrica zdravstva i čelnici nadležnih žurnih službi.

Medved je posebno zahvalio mještaninu Škrinjara koji je nakon nesreće na mjesto događaja došao sa svojim strojem i pomogao medicinskim ekipama i vatrogascima, kao i svim pripadnicima žurnih službi koji su sudjelovali u intervenciji.

Vatrogasci spriječili curenje goriva i opasnost od požara

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je u intervenciji sudjelovao 51 vatrogasac s devet vozila te specijalnim vatrogasnim vozilom JVP-a Đurđevac.

Vatrogasci su zajedno s ekipama hitne medicinske pomoći izvlačili i zbrinjavali ozlijeđene, a dio putnika s dva kombija prevezli su u Opću bolnicu Koprivnica.

Nakon zbrinjavanja ozlijeđenih vatrogasci su pristupili zaustavljanju curenja goriva kako bi spriječili izbijanje požara te su preventivno nanijeli pjenu ispred dviju lokomotiva.

Oštećen je spremnik jedne lokomotive u kojem se nalazilo oko 1400 litara goriva, koje je pretočeno u spremnike radi sigurnog zbrinjavanja, rekao je Tucaković.

U zbrinjavanju ozlijeđenih šest timova hitne pomoći i HEMS

Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zahvalio je djelatnicima hitnih medicinskih službi, istaknuvši da su uz Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije u pomoć stigle ekipe iz Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.

„Angažiran je i helikopter kako bi se zbrinuli teže ozlijeđeni“, rekao je Golubić.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević ranije je za Hinu rekla da je u zbrinjavanju ozlijeđenih sudjelovalo šest zemaljskih timova hitne medicinske službe i helikopterska hitna medicinska služba (HEMS).

Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, šest osoba u nesreći nije ozlijeđeno. HŽ Infrastruktura prvotno je izvijestila da se u putničkom vlaku nalazilo dvadesetak putnika, dok je Hrvatska vatrogasna zajednica naknadno objavila da je u nesreći ozlijeđeno 20 osoba, a šest ih je prošlo bez ozljeda.

Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec zatvorena je za promet.