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Okupirana zapadna obala

Doseljenici zajedno s izraelskim vojnicima Palestincima u Betlehemu "život čine nepodnošljivim"

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08. kol. 2026. 16:18
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The daughter of Palestinian Radwan Abu Jindeya rubs her eyes, after she said she lost her glasses in a fire that damaged the family's house, which Radwan says was caused by Israeli settlers, in Tuba, Masafer Yatta, in the Israeli-occupied West Bank
REUTERS/Mussa Qawasma

Izraelske okupacijske snage zajedno s doseljenicima na okupiranoj Zapadnoj obali provode sustavnu politiku represije, nasilja i dehumanizacije Palestinaca

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"Nalazimo se u Khalayel al-Louzu, na periferiji Betlehema", piše Al Jazeerina dopisnica s okupirane Zapadne obale.

Ovo je selo izloženo pritisku nekoliko ilegalnih doseljeničkih ispostava. Izraelski doseljenici postavili su svoje kamp-prikolice i spremnike za vodu te doveli stoku. Zemljište koje pripada selu koriste za ispašu ovaca. Napadaju kuće koje se nalaze doslovno na nekoliko koraka od njih, dodaje se.

"Razgovarali smo s ovdašnjim stanovnicima. Razbijeni su im prozori, a njihovi automobili bili su meta napada.

Israeli forces take part in a raid in Qalandia refugee camp, in the Israeli-occupied West Bank, August 5, 2026.
REUTERS/Mohammed Torokman

Ti napadi potpuno remete svakodnevni život jer Palestinci, u konačnici, nisu samo nezaštićeni. Nije problem samo u tome što nemaju nikoga koga bi mogli pozvati u pomoć. Ako se pokušaju obraniti od tih napada, bivaju pritvoreni ili doseljenici i okupacijske snage otvaraju vatru na njih.

Napadi se ne moraju događati svakoga dana, čak ni svakoga tjedna. Sama prisutnost tih ilegalnih ispostava i većeg naselja predstavlja napad na njihov opstanak. Upravo je ta suradnja između izraelskih doseljenika i izraelske vojske ono što Palestincima ulijeva strah i čini ovdašnju stvarnost gotovo nepodnošljivom.

A što situacija više eskalira, to izraelska desničarska vlada može biti sigurnija da će na izborima u listopadu moći računati na potporu doseljenika koji žive u ovakvim ispostavama", izvješćuje Nour Odeh.

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ilegalna naselja izraelski doseljenici nasilje doseljenika palestinci zapadna obala cionizam okupirana zapadna obala

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