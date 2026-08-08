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"Pri svijesti je..."

Sindikat o sudaru vlakova: "Strojovođa je u šoku, on je jedan od najboljih i najobučenijih..."

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08. kol. 2026. 16:53
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Ima ozlijeđenih osoba, ali nitko nije smrtno stradao. Strojovođa je teže ozlijeđen. Photo: Damir Spehar/PIXSELL
Damir Spehar/PIXSELL

Teško ozlijeđeni strojovođa putničkog vlaka je iz Bjelovara. Iako je teško ozlijeđen, pri svijesti je i može komunicirati

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Strojovođa putničkog vlaka, koji se jutros oko 10 sati kod Svetog Ivana Žabna sudario s teretnim vlakom, helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezen je na Rebro.

Kako MojPortal doznaje od Dalibora Petrovića, dopredsjednika Sindikata strojovođa Hrvatske, teško je ozlijeđen, ali pri svijesti.

Pri svijesti

"Nadamo se da će kolega biti dobro. Pri svijesti je i može komunicirati", kazao je Petrović, koji je potvrdio kako je riječ o strojovođi iz Bjelovara.

U velikom šoku je, kaže Petrović, i strojovođa teretnog vlaka.

"Riječ je o mladom kolegi iz Zagreba, jednom od najboljih i najobučenijih strojovođa koje imamo u Cargu. On je u velikom šoku i pod stresom zbog svega što se dogodilo", kaže.

Petrović dodaje kako još uvijek nije poznato što se točno dogodilo te kako će tek istraga pokazati što je dovelo do ove nesreće.

Ozlijeđen i kondukter

Osim strojovođe, u nesreći je ozlijeđena i nekolicina putnika. Petero njih zaprimljeno je u bjelovarskoj bolnici, a srećom svi su izvan životne opasnosti. Među ozlijeđenima je i kondukter iz putničkog vlaka, no i on ima tek lakše ozljede.

Teme
ozlijeđeni strojovođa sudar vlakova sveti ivan žabno željeznička nesreća

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