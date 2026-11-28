Istaknuo je da u Crnoj Gori još uvijek postoje politički akteri koji smatraju da je riječ bila o građanskom ratu, spomenuvši predsjednika crnogorske skupštine Andriju Mandića, za kojega je rekao da je samoproglašeni četnički vojvoda koji je ratovao na dubrovačkom, odnosno južnom bojištu. "Građanski rat podrazumijeva što? Jesmo li mi iz Dubrovnika pucali na Podgoricu ili iz Dubrovnika uništavali Kotor ili Nikšić?" upitao je ministar. "Važno je osvijestiti u javnosti da je Crna Gora bila dio agresorske politike Slobodana Miloševića i njegova režima. To treba stalno naglašavati. To nije bilo prije 200 godina, to je bilo prije 35 godina, kada su rezervisti JNA iz Crne Gore uništavali dubrovačko područje i Konavle, pljačkali, palili kuće i odvodili hrvatske civile u zloglasni logor Morinj", rekao je Grlić Radman.