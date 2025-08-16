Oglas

PROVODI SE OČEVID

U Iki smrtno stradao iskusni ronilac

author
Hina
|
16. kol. 2025. 13:51
Policija
PU šibensko-kninska

U tijeku je očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti smrtnog stradavanja ronioca u Iki, potvrdila je riječka policija, dok mediji navode kako je iskusnom roniocu iz Rijeke pozlilo nakon izrona iz mora.

Lokalni portali i Novi list navode da se tragedija dogodila malo prije početka desete manifestacije “Vino i vruja” u organizaciji Ikarskih barkajola.

"Iskusni ronilac iz Rijeke koji je uvijek sudjelovao u spuštanju i vađenju kaveza s vinom u ikarsku vruju i iz nje, danas ujutro se nakon izrona nije osjećao dobro, pozlilo mu je, te su ga do dolaska hitne medicinske pomoći pokušale reanimirati dvije osobe s medicinskim znanjem", piše Novi list.

