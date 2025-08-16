U Iki smrtno stradao iskusni ronilac

"Iskusni ronilac iz Rijeke koji je uvijek sudjelovao u spuštanju i vađenju kaveza s vinom u ikarsku vruju i iz nje, danas ujutro se nakon izrona nije osjećao dobro, pozlilo mu je, te su ga do dolaska hitne medicinske pomoći pokušale reanimirati dvije osobe s medicinskim znanjem", piše Novi list.