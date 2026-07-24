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kod Kaprija

U moru pronađeno tijelo žene

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N1 Info
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24. srp. 2026. 09:47
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17.12.2024., Sibenik - Brod pomorske policije u kanalu Sv.Ante. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Jučer oko 13 sati, po dojavi građanina, u moru kod Kaprija pronađeno je mrtvo tijelo nepoznate ženske osobe, izvijestila je policija.

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Na mjestu pronalaska tijela obavljen je očevid. Mrtvozornik je utvrdio da na tijelu nema tragova nasilja, a po nalogu zamjenice županijske državne odvjetnice tijelo je prevezeno u Opću bolnicu Šibenik radi obdukcije i identifikacije.

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očevid more policija tijelo

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