Policija tijekom intervencije zbog nasilja u obitelji kod muškarca (79) pronašla pušku, bombe i minu

MUP

Zagrebačka policija izvijestila je da je kazneno prijavila i pritvorskom nadzorniku predala 76-godišnjaka osumnjičenog za nasilje u obitelji i nedozvoljeno posjedovanje oružja, nakon što je u njegovoj kući na Peščenici pronašla automatsku pušku, bombe, minu i streljivo.

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Policija sumnja da je osumnjičeni u srijedu ujutro, na području Peščenice, počinio kazneno djelo nasilja u obitelji. Tijekom daljnjeg kriminalističkog istraživanja policijski su službenici pretragom njegove kuće pronašli veću količinu nedozvoljenog oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava.

Među oduzetim predmetima su: automatska puška, tri spremnika sa 70 komada streljiva, redenik s 18 komada streljiva, 13 komada raznog streljiva, dvije ručne bombe, minobacačka mina i vježbovna tromblonska mina.

Policija navodi da je osumnjičeni navedeno oružje i eksplozivna sredstva neovlašteno nabavio i skrivao u svojoj kući, protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 76-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, dok je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu predana kaznena prijava.