"Moramo otići malo dalje od jedne riječi... Stalno se spominje transparentnost, ali što bi to značilo? To je neka vidljivost, ali iza nje moramo imati adekvatne kontrolne mehanizme, koji će potvrditi da smo svaki euro uložili na najracionalniji mogući način. Zato se zalažem za sustav licenciranja u savezima i klubovima, kako bismo imali najbolje ljude na upravljačkim pozicijama. Dakle, postoje ljudi koji su sjajni, ali nemaju potrebno znanje ili obrazovanje za te pozicije, a moramo osigurati da imaju i to. U drugim zemljama je već uobičajeno da se ljudi koji su doktorirali fiziku bave analitikom. Moramo uskočiti na taj vlak", zaključio je Vedran Šupuković.