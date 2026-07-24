DIREKTOR RK ZAGREB
Šupuković o izborima u HOO-u: Ne bih volio da nečije aspiracije budu osvetnički pohod
Predsjednik Udruženja sportskih klubova i direktor rukometnog kluba Zagreb Vedran Šupuković, u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je uhićenja u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO), ali i općenito malverzacije u hrvatskom sportu.
"Nažalost, cijela ta priča predugo traje i nanosi veliku reputacijsku štetu hrvatskom sportu. Teško mi je to komentirati, institucije znaju više. Ono što znam jest ono što vidim u medijima, drugačije nisam upućen u tu temu. Ali, danas me ništa ne može iznenaditi, sport nije izoliran od korupcijskih afera. Jasno je da imamo propuste u sustavu", kazao je Šupuković pa dodao:
"Zbog toga pati cijeli sport, u kojem rade čestiti i moralni ljudi, ali su sad izloženi negativnoj konotaciji."
Smatra da je transparentnost nužna.
"Tu nema nikakve dileme, pitanje korištenja javnog novca mora biti popraćeno adekvatnim kontrolnim mehanizmima. Imamo primjere javnog novca iz lokalne samouprave, gdje moramo doslovno svaki obrok navoditi u financijskim izvješćima. I država bi morala imati takve mehanizme jer, nažalost, većina našeg sporta ovisi o javnom novcu. Zato su kontrolni mehanizmi možda i najvažniji pa se nadam da će HOO u novom obliku to imati kao glavnu temu."
Razgovarao je o tome s kandidatom za predsjednika, Josipom Varvodićem.
"Mislim da smo u jednom dobrom dijelu postigli visoki stupanj suglasja i vjerujem da on ima jasnu strategiju kako razvijati hrvatski sport u budućnosti, a poslovne i upravljačke stvari su svakako jedna od najvažnijih stvari."
"Volio bih da kampanja bude u duhu sporta"
Komentirao je i drugog kandidata - Dragana Primorca.
"Volio bih da ova kampanja, koja je sportska, bude u duhu sporta i te etike. Da nečije aspiracije ne budu osvetnički pohod već da se govori o tome kako revitalizirati sport, detektirati vrijednosti sportaša i pratiti njihov razvoj u realnom vremenu. A potom i pronaći rješenja za poslovno-upravljački dio."
Ipak, dojam je da stranačka pripadnost podosta utječe na odluke jer jako puno ljudi ima člansku iskaznicu iste stranke.
"Najvažnija stvar je da u hrvatskom sportu rade najbolji ljudi. No, politika, na neki način ima svoj utjecaj. Prvenstveno zbog financiranja, ali u smislu kadroviranja, politici nema mjesta u sportu. Osobno, nisam nikad bio dijelom politike, ali, naravno, imao sam razgovore s nositeljima zakonodavne vlasti na lokalnom i državnom nivou. Smatram da hrvatski sport bez javnog novca ne može funkcionirati."
Naglasio je i da ove afere udaljavaju gospodarstvenike od sporta, ne žele ulagati novac dok ne dobiju garancije da njihov novac neće završiti gdje ne treba.
"Moramo otići malo dalje od jedne riječi... Stalno se spominje transparentnost, ali što bi to značilo? To je neka vidljivost, ali iza nje moramo imati adekvatne kontrolne mehanizme, koji će potvrditi da smo svaki euro uložili na najracionalniji mogući način. Zato se zalažem za sustav licenciranja u savezima i klubovima, kako bismo imali najbolje ljude na upravljačkim pozicijama. Dakle, postoje ljudi koji su sjajni, ali nemaju potrebno znanje ili obrazovanje za te pozicije, a moramo osigurati da imaju i to. U drugim zemljama je već uobičajeno da se ljudi koji su doktorirali fiziku bave analitikom. Moramo uskočiti na taj vlak", zaključio je Vedran Šupuković.
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