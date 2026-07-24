Žestoki istup lovaca: Dosta je prebacivanja odgovornosti na nas, nećemo biti dežurni krivci!

Istodobno ističu kako lovci provode sve mjere koje od njih traže nadležna tijela. Navode da je tijekom prošle lovne godine odstrijeljeno oko 60.000 divljih svinja, znatno više nego prethodnih godina, da su u istočnoj Hrvatskoj provedeni dodatni odstreli, organizirane svakodnevne pretrage lovišta, prijavljivane pronađene lešine te pojačan nadzor lovišta uz kontinuiranu provedbu biosigurnosnih mjera. Nakon posljednjeg sastanka s Ministarstvom, dodaju, aktivirani su svi županijski lovački savezi, uspostavljen interventni tim te uvedeno obvezno tjedno izvještavanje lovačkih društava.