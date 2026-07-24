AFRIČKA SVINJSKA KUGA
Žestoki istup lovaca: Dosta je prebacivanja odgovornosti na nas, nećemo biti dežurni krivci!
Rasprava o tome tko snosi odgovornost za širenje afričke svinjske kuge posljednjih se dana dodatno zaoštrila.
Nakon što je profesor Vladimir Margeta izjavio da je za zaustavljanje širenja bolesti potreban potpuni odstrel divljih svinja jer predstavljaju ozbiljnu prijetnju svinjogojstvu, uslijedile su brojne reakcije.
U međuvremenu je Hrvatski lovački savez već poručio da lovci nisu problem u sustavu borbe protiv afričke svinjske kuge, nego jedan od odgovornih partnera koji provode mjere koje od njih traže nadležna tijela.
Sada je Hrvatski lovački savez objavio novo priopćenje u kojem oštro odgovara Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, optužujući je da pokušava odgovornost za stanje s afričkom svinjskom kugom prebaciti na lovce.
Nismo dežurni krivac
Hrvatski lovački savez neće prihvatiti pokušaje da se hrvatske lovce pretvori u dežurnog krivca za sve probleme u sustavu borbe protiv afričke svinjske kuge.
"Dosta je prebacivanja odgovornosti na lovce", poručuju iz Saveza, navodeći kako je neprihvatljivo stvarati dojam da su upravo lovci odgovorni za stanje vezano uz afričku svinjsku kugu te da se lovačkim društvima javno dijele rokovi i traže dokazi o aktivnostima koje, kako ističu, kontinuirano provode prema naredbama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
Iz Saveza tvrde da službeni dokumenti Ministarstva pokazuju kako je prvi slučaj afričke svinjske kuge kod domaćih svinja u Hrvatskoj potvrđen u lipnju 2023. u Vukovarsko-srijemskoj županiji te da je epidemiološkim istraživanjem utvrđeno kako je najvjerojatniji prvi unos virusa bio posljedica ljudskog faktora, odnosno ilegalnog unosa iz Bosne i Hercegovine.
"Ključni rizik predstavlja ljudski faktor"
"Početak pojave afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj nije krenuo od divljih svinja niti iz lovišta, nego je prvi potvrđeni slučaj zabilježen kod domaćih svinja", navode.
Dodaju kako ne postoje službeni podaci koji potvrđuju da je neka divlja svinja ušla na farmu i zarazila domaće svinje. Umjesto toga, smatraju da ključni rizik predstavljaju ljudski faktor, nepridržavanje biosigurnosnih mjera, ilegalno držanje svinja, nezakonito premještanje životinja, ilegalno klanje i krijumčarenje. Također ističu da su službeni dokumenti kao važne uzroke širenja bolesti naveli nedostatnu biosigurnost na gospodarstvima te druge propuste u sustavu držanja domaćih svinja.
"Lovci nisu organizirali ilegalno držanje svinja. Lovci nisu premještali domaće svinje. Lovci nisu odgovorni za propuste u biosigurnosti na objektima za držanje svinja. Lovci nisu odgovorni za nezakonit promet životinja", poručuju iz Hrvatskog lovačkog saveza, dodajući da su to pitanja koja pripadaju sektoru domaćeg svinjogojstva.
Istodobno ističu kako lovci provode sve mjere koje od njih traže nadležna tijela. Navode da je tijekom prošle lovne godine odstrijeljeno oko 60.000 divljih svinja, znatno više nego prethodnih godina, da su u istočnoj Hrvatskoj provedeni dodatni odstreli, organizirane svakodnevne pretrage lovišta, prijavljivane pronađene lešine te pojačan nadzor lovišta uz kontinuiranu provedbu biosigurnosnih mjera. Nakon posljednjeg sastanka s Ministarstvom, dodaju, aktivirani su svi županijski lovački savezi, uspostavljen interventni tim te uvedeno obvezno tjedno izvještavanje lovačkih društava.
Hrvatski lovački savez smatra neprimjerenim što Hrvatska poljoprivredna komora od lovaca traži dokaze o provedenim aktivnostima, dok, kako tvrde, izostaje javno preuzimanje odgovornosti za stanje u sektoru koji predstavlja.
Zbog toga javno postavljaju niz pitanja, među kojima su koliko je utvrđeno prekršaja vezanih uz biosigurnost na gospodarstvima, koliko objekata za držanje svinja ne ispunjava propisane uvjete, koliko je otkriveno slučajeva ilegalnog držanja i premještanja svinja te koliko je pokrenuto postupaka zbog kršenja propisa u svinjogojstvu.
"Hrvatski lovci svoje obveze izvršavaju"
Također pitaju raspolaže li Komora točnim i ažurnim podacima o ukupnom broju domaćih svinja u Hrvatskoj.
Na kraju poručuju da Hrvatska poljoprivredna komora svoju energiju treba usmjeriti na rješavanje problema biosigurnosti u sektoru koji predstavlja, umjesto na, kako navode, javno prozivanje lovaca. Ističu da neće dopustiti jednostrano prebacivanje odgovornosti za afričku svinjsku kugu na lovce te da će nastaviti provoditi propisane mjere i surađivati s nadležnim institucijama.
"Vrijeme je da svatko preuzme odgovornost za svoj dio posla. Hrvatski lovci svoje obveze izvršavaju svakoga dana. Očekujemo da isto učine i svi drugi sudionici sustava", zaključuju.
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