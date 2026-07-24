Bugarski državljanin u pritvoru zbog varanja starijih osoba: Ukrao im gotovo 50.000 eura

Prema sumnjama policije, osumnjičeni su od 9. do 19. srpnja na području Zagreba i Primorsko-goranske županije unaprijed dogovorili prijevare u kojima su se lažno predstavljali kao liječnici. Starijim osobama telefonom su govorili da je član njihove obitelji teško stradao i da je hitno potreban novac za operaciju.