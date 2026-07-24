Supruga Damira Šegote puštena na slobodu

Osim Šegote, uhićena je i njegova supruga koju se sumnjiči da je zajedno sa Šegotom oprala novac dobiven od mita iz HSS-a kupujući investicijsko zlato. Istražitelji sumnjaju da je Šegota u zamjenu za odobravanje uvećanih plaćanja za Pavlekov HSS od potonjeg u desetak godina dobio "rikverc" od najmanje 160.000 eura te da mu je Pavlek plaćao stipendiju za sina Damira.