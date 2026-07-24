Afera Pavlek
Supruga Damira Šegote puštena na slobodu
Supruga Damira Šegote, Željka Šegota, puštena je da se brani sa slobode, dok će sud tijekom dana odlučiti hoće li njezin suprug biti zadržan u istražnom zatvoru.
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Podsjetimo, dva dana nakon što je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Damir Raos na USKOK-u iznio dopunu obrane oko izvlačenja milijuna eura iz HSS-a, policija i USKOK uhitili su direktora Ureda olimpijskog programa HOO-a Damira Šegotu zbog sumnji da je dio izvučenog novca kao mito završio kod njega, piše Jutarnji list.
Šegota je prva osoba iz krovnog Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) koja je osumnjičena u istrazi oko malverzacija novca u sportskim savezima te je također prva uhićena osoba čije se ime nalazilo na famoznim listama bivšeg čelnika HSS-a Vedrana Pavleka.
Osim Šegote, uhićena je i njegova supruga koju se sumnjiči da je zajedno sa Šegotom oprala novac dobiven od mita iz HSS-a kupujući investicijsko zlato. Istražitelji sumnjaju da je Šegota u zamjenu za odobravanje uvećanih plaćanja za Pavlekov HSS od potonjeg u desetak godina dobio "rikverc" od najmanje 160.000 eura te da mu je Pavlek plaćao stipendiju za sina Damira.
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