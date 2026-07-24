Oglas

Afera Pavlek

Supruga Damira Šegote puštena na slobodu

author
N1 Info
|
24. srp. 2026. 09:13
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
23.07.2026., Zagreb - USKOK-ovi istražitelji u ku?i Damira Šegote, direktora olimpijskog programa HOO-a Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Supruga Damira Šegote, Željka Šegota, puštena je da se brani sa slobode, dok će sud tijekom dana odlučiti hoće li njezin suprug biti zadržan u istražnom zatvoru.

Oglas

Podsjetimo, dva dana nakon što je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Damir Raos na USKOK-u iznio dopunu obrane oko izvlačenja milijuna eura iz HSS-a, policija i USKOK uhitili su direktora Ureda olimpijskog programa HOO-a Damira Šegotu zbog sumnji da je dio izvučenog novca kao mito završio kod njega, piše Jutarnji list.

Šegota je prva osoba iz krovnog Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) koja je osumnjičena u istrazi oko malverzacija novca u sportskim savezima te je također prva uhićena osoba čije se ime nalazilo na famoznim listama bivšeg čelnika HSS-a Vedrana Pavleka.

Osim Šegote, uhićena je i njegova supruga koju se sumnjiči da je zajedno sa Šegotom oprala novac dobiven od mita iz HSS-a kupujući investicijsko zlato. Istražitelji sumnjaju da je Šegota u zamjenu za odobravanje uvećanih plaćanja za Pavlekov HSS od potonjeg u desetak godina dobio "rikverc" od najmanje 160.000 eura te da mu je Pavlek plaćao stipendiju za sina Damira.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
damir šegota hrvatski olimpijski odbor vedran pavlek željka šegota

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ