u Prigorcu

U potoku pronađeno tijelo nestalog muškarca

Hina
01. sij. 2026. 13:36
policija, traka
MUP / Ilustracija

Tijelo 45-godišnjeg muškarca pronađeno je u srijedu u potoku Bistrica u Prigorcu, nakon što je policiji prijavljen njegov nestanak, izvijestila je Policijska uprava varaždinska u četvrtak.

Nestanak muškarca prijavljen je oko 11.45 sati Policijskoj postaji Ivanec, a policijski službenici su postupajući po dojavi već oko 12.10 sati pronašli njegovo tijelo u koritu potoka.

Na mjesto događaja izašla je mrtvozornica koja pregledom tijela nije pronašla tragove nasilne smrti, no nije se mogla izjasniti o uzroku smrti, zbog čega je određena medicinska obdukcija.

Tijelo preminulog muškarca prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin.

policija tijelo muškarca

