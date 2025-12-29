Oglas

VARAŽDIN

U požaru izazvanom žarom cigarete poginula 93-godišnjakinja

Hina
29. pro. 2025. 13:29
Unsplash vatrogasci ugasili požar
Unsplash/Ilustracija

U požaru koji je u nedjelju navečer planuo u stanu na sedmom katu zgrade u Vukovarskoj ulici u Varaždinu, smrtno je stradala 93-godišnja žena, a uzrok požara je žar cigarete, izvijestili su iz varaždinske policije.

Požar je planuo oko 21:30, nakon što se zapalio vuneni pokrivač, a vatra se potom proširila na trosjed na kojem je žena spavala te zahvatila njezinu odjeću i tijelo.

Na mjesto nesreće izašli su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Varaždin koji su nasilno otvorili vrata stana i ugasili požar.

Mrtvozornik je utvrdio smrt, a tijelo je nakon očevida predano obitelji.

požar varaždin

