VARAŽDIN
U požaru izazvanom žarom cigarete poginula 93-godišnjakinja
U požaru koji je u nedjelju navečer planuo u stanu na sedmom katu zgrade u Vukovarskoj ulici u Varaždinu, smrtno je stradala 93-godišnja žena, a uzrok požara je žar cigarete, izvijestili su iz varaždinske policije.
Oglas
Požar je planuo oko 21:30, nakon što se zapalio vuneni pokrivač, a vatra se potom proširila na trosjed na kojem je žena spavala te zahvatila njezinu odjeću i tijelo.
Na mjesto nesreće izašli su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Varaždin koji su nasilno otvorili vrata stana i ugasili požar.
Mrtvozornik je utvrdio smrt, a tijelo je nakon očevida predano obitelji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas