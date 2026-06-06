Voditeljica udruge za životinje pritvorena zbog ubijanja i mučenja 50 pasa, te zanemarivanja djeteta

"Osnovano se sumnja i da osumnjičenica tijekom određenog razdoblja sve do početka lipnja 2026., nije vodila brigu o najmanje 50 pasa koji su povjereni udruzi za zaštitu životinja koju je vodila, na način da im nije osigurala hranu, veterinarsku skrb te primjeren prostor za boravak", izvijestilo je županijsko državno odvjetništvo.