„Ovdje vidimo obrazac ponašanja u kojem se zakon stavlja po strani kako bi se što prije sav financijski teret prebacio na roditelje i građane. To je neprihvatljivo i zato ćemo inzistirati na političkoj i zakonskoj odgovornosti svih uključenih“, kazao je Tišov te najavio da će DP nastaviti koristiti "sva raspoloživa pravna i politička sredstva" kako bi se utvrdila odgovornost za donošenje i provedbu odluke koju je Visoki upravni sud proglasio nezakonitom.