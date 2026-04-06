U prometnoj nesreći u Zaprešiću poginuo motociklist

Hina
06. tra. 2026. 18:43
Motociklist je poginuo u prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak poslijepodne u zaprešićkoj Ulici Matije Skurjenija, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

U prometnoj nesreći, koja se dogodila oko 16, 40 sati, pored motociklista, sudjelovao i vozač osobnog automobila, a u tijeku je očevid na mjestu događaja, precizira PUZ.

U PUZ-u dodaju da je promet Ulicom Matije Skurjenija obustavljen na dionici od Ulice Ivana Mažuranića do Ulice Antuna Mihanovića.

