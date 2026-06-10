Evo koliko bi danas koštale karte za vožnju Titanicom?

Titanic se smatrao apsolutnim luksuznim transatlantskim brodom svog vremena, a tada je bio i najveći brod na svijetu. Karte za njegovo prvo putovanje u proljeće 1912., od Southamptona do New Yorka, mogli su si priuštiti samo bogati. Ipak, putovanje je bilo privlačno i ljudima skromnijih primanja koji su se nadali boljem životu u Americi.