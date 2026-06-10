Biste li si mogli priuštiti?
Evo koliko bi danas koštale karte za vožnju Titanicom?
Oko 2.200 ljudi putovalo je Titanicom kada je 1912. godine potonuo. Malo je tko mogao priuštiti putovanje tim luksuznim prekooceanskim brodom. Koliko bi karta koštala danas?
Oglas
Titanic se smatrao apsolutnim luksuznim transatlantskim brodom svog vremena, a tada je bio i najveći brod na svijetu. Karte za njegovo prvo putovanje u proljeće 1912., od Southamptona do New Yorka, mogli su si priuštiti samo bogati. Ipak, putovanje je bilo privlačno i ljudima skromnijih primanja koji su se nadali boljem životu u Americi.
Postojale su velike razlike između pojedinih klasa smještaja, što je jasno prikazano i u filmu o toj tragediji. Njemački list Berliner Kurier izračunao je koliko bi putovanje Titanicom koštalo prema današnjim standardima, prenosi t-online.
Koliko su koštale najskuplje kabine na Titanicu?
Na luksuznom brodu postojale su dvije suite s privatnom promenadom, a upravo je u njima prijelaz preko Atlantika bio najskuplji. Tijekom ljetne sezone putovanje je, prema pisanju Spiegela, stajalo 870 britanskih funti po osobi, što je i tada predstavljalo pravo bogatstvo.
Izraženo u dolarima, cijena suite iznosila je 4.350 dolara, što bi danas bilo više od 125.000 američkih dolara, odnosno oko 117.000 eura. U tim su apartmanima 1912. godine putovali američka milijunašica Charlotte Cardeza sa sinom Drakeom te Bruce Ismay, direktor kompanije White Star Line.
Osim luksuznih apartmana, Titanic je putnicima nudio salone za druženje, restorane i teretanu.
Više od 4.000 eura za kartu u prvoj klasi
I „obične” kabine prve klase bile su iznimno skupe prema današnjim mjerilima. Karta je tada stajala 150 dolara, što odgovara današnjoj vrijednosti od oko 4.330 američkih dolara odnosno 4.050 eura.
U drugoj klasi putovanje je koštalo 60 dolara, što bi danas odgovaralo cijeni od približno 1.730 američkih dolara ili 1.620 eura.
Kako je bila uređena treća klasa?
Luksuz Titanica bio je vidljiv i u trećoj klasi. Dok su na drugim brodovima tog vremena putnicima treće klase uglavnom bili na raspolaganju velike zajedničke spavaonice, na Titanicu su postojale i kabine za šest, četiri ili dvije osobe.
Putnici treće klase u prosjeku su tada plaćali 36 dolara po osobi za putovanje. Usporede li se tadašnje plaće i kupovna moć s današnjima, taj iznos odgovara otprilike 1.040 američkih dolara, odnosno oko 970 eura.
National Geographic navodi da je cijena karte u trećoj klasi tada iznosila dvije britanske funte, što je predstavljalo otprilike polovicu mjesečne plaće običnog radnika.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas