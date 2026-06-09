Najmanji naseljeni otok u Hrvatskoj - dom je za samo 35 stanovnika

Do Ošljaka se može stići trajektom iz Zadra ili Preka, a tijekom ljetnih mjeseci često ga posjećuju i izletnički brodovi. Posjetitelji ipak trebaju imati na umu da na otoku nema trgovine, a ugostiteljska ponuda vrlo je ograničena. Na raspolaganju je tek nekoliko apartmana i jedna kuća za odmor, pa je preporučljivo smještaj rezervirati na vrijeme.