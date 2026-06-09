Mali otok, neobična povijest
Najmanji naseljeni otok u Hrvatskoj - dom je za samo 35 stanovnika
U Hrvatskoj se krije mali otok na kojem stalno živi samo 35 stanovnika, no njegova je povijest sve samo ne obična. Ošljak, najmanje naseljeni hrvatski otok, nekada je služio kao mjesto izolacije za oboljele od gube i kuge, a danas privlači posjetitelje netaknutom prirodom, mirom i autentičnim mediteranskim ugođajem, piše Croatia Week.
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Ošljak se nalazi u Zadarskom kanalu, otprilike pola nautičke milje od mjesta Preko na otoku Ugljanu. S površinom od svega 0,39 četvornih kilometara smatra se najmanjim naseljenim otokom u Hrvatskoj. Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, na njemu živi 35 ljudi, što je nešto više nego desetljeće ranije. Zimi je otočni život još mirniji jer na otoku ostaje tek desetak stalnih stanovnika.
Mještani otok poznaju i pod nazivom Lazaret. To ime potječe iz 17. stoljeća, kada je Ošljak služio kao karantenski centar za oboljele od zaraznih bolesti, ponajprije kuge i gube. Tada je imao važnu ulogu u zaštiti stanovništva zadarskog područja od širenja epidemija.
Danas je slika otoka potpuno drukčija. Među šezdesetak kuća vlada opuštena atmosfera odmora, dok veći dio površine prekriva park-šuma s borovima, čempresima, crnikom i maslinama. Upravo zbog očuvane prirode i izostanka masovnog turizma Ošljak se smatra jednim od najmirnijih odredišta u Dalmaciji.
Posjetitelji mogu istraživati brojne povijesne znamenitosti. Među njima se ističu crkva svete Marije iz 6. stoljeća, ostaci vjetrenjače iz 16. stoljeća, ruševine ljetne rezidencije obitelji Caloger te povijesno naselje Valčić, u kojem se nalazi desetak kuća iz 17. i 18. stoljeća. Na otoku je sačuvan i bunker iz razdoblja Drugog svjetskog rata.
Posebno mjesto u životu otočana ima nekadašnja škola, koja je zbog premalog broja učenika dugo bila zatvorena. Nakon obnove dobila je novu namjenu te danas služi kao kulturno i društveno središte zajednice.
Mještani su ponosni i na veliki spremnik vode izgrađen tijekom talijanske okupacije u Drugom svjetskom ratu. Rezervoar i cisterna i danas osiguravaju opskrbu vodom za cijeli otok.
Otok na kojem automobili nemaju pristup
Budući da je promet automobilima zabranjen, Ošljak je idealan za istraživanje pješice ili biciklom. Kružna staza duga dva kilometra vodi pokraj svjetionika i ostataka starih vjetrenjača, dok uspon do najviše točke otoka, na 90 metara nadmorske visine, nagrađuje posjetitelje pogledom na okolne otoke i zadarsku obalu.
Ljubitelji mora mogu uživati u ribolovu, plivanju i ronjenju. U blizini otoka postavljen je i prvi umjetni riblji greben u Hrvatskoj, namijenjen očuvanju podvodnog ekosustava i razvoju aktivnosti povezanih s morem.
Do Ošljaka se može stići trajektom iz Zadra ili Preka, a tijekom ljetnih mjeseci često ga posjećuju i izletnički brodovi. Posjetitelji ipak trebaju imati na umu da na otoku nema trgovine, a ugostiteljska ponuda vrlo je ograničena. Na raspolaganju je tek nekoliko apartmana i jedna kuća za odmor, pa je preporučljivo smještaj rezervirati na vrijeme.
Za sve koji žele pobjeći od gužve, automobila i svakodnevne užurbanosti, Ošljak je jedno od rijetkih mjesta na kojima vrijeme teče nešto sporije.
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