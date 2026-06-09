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Turistički raj uveo stroga pravila i ulaznice za plaže: Za pijesak kazna do 3.500 eura!
Sardinija i dalje ograničava broj turista koji tijekom ljeta mogu posjetiti njezine najpoznatije plaže.
Na talijanskom otoku Sardiniji odlazak na plažu zahtijeva određeno planiranje.
Ova popularna ljetna destinacija uvela je ograničenja broja posjetitelja, obvezne rezervacije i pravila ponašanja na mnogim svojim najpoznatijim pješčanim plažama.
Obala otoka poznata je diljem svijeta i često se nalazi među najboljim destinacijama za ljetovanje uz more u Italiji.
No istodobno se suočava s problemima zbog neodgovornog ponašanja turista i prevelikog broja posjetitelja, piše euronews.
Donosimo pregled mjesta na kojima su uvedena ograničenja pristupa ili posebna pravila kako bi se zaštitile najpopularnije sardinijske plaže.
Spiaggia Rosa: Kazna do 3.500 eura za krađu pijeska
Plaža Spiaggia Rosa, smještena na otočiću Budelli, tijekom ljeta privlači tisuće turista dnevno koji dolaze diviti se njezinu jedinstvenom ružičastom pijesku. No posjetitelji ga mogu promatrati samo izdaleka, s broda.
Zbog velike popularnosti plaža je zatvorena za posjetitelje još sredinom 1990-ih, nakon što je njezin dragocjeni pijesak počeo nestajati. Lokalne vlasti reagirale su nakon što je otkriveno da turisti krijumčare kilograme pijeska kao suvenir.
Prema važećim propisima, šetnja po plaži kažnjava se s najmanje 500 eura, dok oni koji budu uhvaćeni u krađi pijeska mogu platiti kaznu i do 3.500 eura.
La Maddalena, Cala Coticcio i Cala Brigantina ograničavaju broj posjetitelja
U arhipelagu La Maddalena dvije su plaže dobile ograničen pristup. Tijekom ljeta samo 60 osoba dnevno može posjetiti Cala Coticcio i Cala Brigantina.
Posjetitelji moraju unaprijed rezervirati termin putem interneta i platiti tri eura po osobi. Plaže je moguće posjetiti isključivo u pratnji ovlaštenog vodiča, kojeg je potrebno samostalno kontaktirati.
Nekoliko drugih plaža na otoku također dopušta ulazak samo ograničenom broju posjetitelja.
Na sjeveru će Cala Brandinchi i Lu Impostu između 1. lipnja i 30. rujna primati najviše 1.447 odnosno 3.352 posjetitelja dnevno. Rezervacije su obvezne putem aplikacije San Teodoro ili posebne internetske stranice.
Na plaži Cala Mariolu od 15. lipnja do 15. rujna istovremeno može boraviti najviše 700 osoba. Posjetitelji pritom plaćaju ekološku pristojbu od dva do tri eura, ovisno o načinu dolaska i tome posjećuju li i druge plaže.
U mjestu Villasimius na jugoistoku otoka posjetitelji plaže Punta Molentis moraju platiti ulaz od 10 eura. Oni koji posjećuju Riu Trottu i Portu Sa Ruxi plaćaju pristup parkiralištu. Naknada za vozila iznosi od 10 do 15 eura, dok biciklisti i pješaci plaćaju tri eura.
Na parkiralištima i prilazima plažama dežura osoblje koje provjerava ulaznice i rezervacije.
Na plaži Pelosa zabranjeni ručnici bez podloge
Na zapadnoj obali poznata plaža Pelosa u mjestu Stintino sada je otvorena samo ograničenom broju posjetitelja dnevno. Na plažu dnevno smije ući najviše 1.500 ljudi. Prošle godine broj posjetitelja pojedinih je dana dosezao i 4.000.
Oni koji se žele sunčati na plaži Pelosa moraju unaprijed rezervirati ulaznicu po cijeni od 3,50 eura. Pravila također propisuju da posjetitelji smiju koristiti ručnike za plažu samo ako ispod njih postave posebnu podlogu, koja zadržava manje pijeska.
Prema navodima lokalnih vlasti, ove će se godine to pravilo strože provoditi, a prekršiteljima prijete kazne od 100 eura koje se mogu naplatiti na licu mjesta.
Ogliastra: Vremensko ograničenje boravka na plaži
U regiji Ogliastra na istočnoj obali na plaži Cala Birìala dopušten je boravak za najviše 300 osoba dnevno, a posjetitelji koji dolaze brodom mogu ostati najviše 90 minuta.
Slično vrijedi i za plažu Cala dei Gabbiani, gdje je broj posjetitelja također ograničen na 300 dnevno, a dopušteni boravak traje između 70 i 90 minuta.
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