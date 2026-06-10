Bivši zapovjednik IRGC-a: Libanon je iranska „crvena linija o kojoj nema pregovora”

Poput drugih regionalnih i globalnih sila, Iran se ne oslanja samo na vojnu moć nego i na reputaciju države koja ostaje uz svoje saveznike. Iz te perspektive podrška Hezbolahu važna je za održavanje regionalne mreže koju mnogi smatraju ključnom za iranski sustav odvraćanja. Zbog toga je Libanon za Teheran postao više od regionalnog pitanja.