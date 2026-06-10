smiješi im se sreća
Ova tri astrološka znaka dobit će povišicu, a razlog za to je jednostavan
Prema astrološkim predviđanjima, trima horoskopskim znakovima uskoro se smiješi povišica, a stanje na njihovom računu trebalo bi se dodatno poboljšavati tijekom nadolazećih mjeseci.
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Razlog je jednostavan: znaju se zauzeti za sebe. Dobro procjenjuju pravi trenutak za razgovor, znaju jasno izraziti svoje zahtjeve i bez nelagode pokazati koliko zaista vrijede, piše Metropolitan.
Lav
Lavovi vrlo jasno prepoznaju trenutak kada počnu davati više nego što dobivaju zauzvrat. Tada se ne povlače, već odlučno zauzimaju svoj prostor.
Ne skrivaju svoje ambicije niti umanjuju važnost svog doprinosa, pa su u razgovorima o povišici izravni i uvjerljivi. Kada Lavovi traže veću plaću, to ne djeluje kao nesiguran razgovor, već kao jasan nastup osobe koja poznaje svoju vrijednost.
Upravo to samopouzdanje često ubrza cijeli proces, jer druga strana brzo shvati da pred sobom ima osobu koja zna što donosi timu.
Škorpion
Škorpioni rijetko ulaze u razgovor prije nego što procijene da su okolnosti na njihovoj strani. Najprije promatraju, analiziraju i biraju pravi trenutak da kažu što žele.
Njihova snaga nije u brzim reakcijama, već u kontroli i osjećaju za pravi trenutak. Zato, kada Škorpioni zatraže povišicu, to obično ne zvuči kao zahtjev, već kao prirodan i logičan sljedeći korak nakon svega što su do tada postigli.
Jarac
Jarčevi o novcu ne razgovaraju bez jasnog pregleda svojih postignuća. Prije nego što pokrenu temu povišice, dobro znaju što su napravili, koliki je njihov doprinos i kojim konkretnim rezultatima mogu potkrijepiti svoje argumente.
Povišicu ne traže impulzivno ili usputno, već onda kada su potpuno sigurni u svoju vrijednost i položaj u timu. Njihov nastup je miran, ali odlučan, zbog čega se njihovi zahtjevi često prihvaćaju bez većeg odgađanja.
Kod Jarčeva nema improvizacije – sve se temelji na stvarnom radu i ostvarenim rezultatima.
NAPOMENA: Horoskop je isključivo zabavnog karaktera te ne predstavlja znanstveno utemeljene činjenice niti prognoze.
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