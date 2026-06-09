Od kraljevskog vjenčanja do filmskog turizma: Što je brendiranje nacija i koje su zemlje uspješni primjeri?

„Nerijetko svjedočimo da se nacije predstavljaju prema van na način koji nije u skladu sa stvarnim stanjem. Zato je važno razumjeti da brendiranje nacije nije čarobni štapić koji će promijeniti ili unaprijediti vanjsku percepciju zemlje. Da bi se unaprijedio imidž, potrebno je promijeniti kolektivno ponašanje nacije, a tek tada dolazi i do poželjnije percepcije“, dodaje.