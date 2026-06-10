Češete ubod komarca? Stručnjaci otkrili što se tada događa ispod kože i zašto radite opasnu pogrešku

U ljekarnama možete pronaći gel s antihistaminikom ili blagu hidrokortizonsku kremu za jače reakcije. Ako oteklina naraste veća od dlana, koža oko uboda pocrveni u krugu i postane vruća na dodir, to više nije uobičajena reakcija na ubod komarca i trebate se javiti liječniku. Ako ste alergični na ubode komaraca, nemojte improvizirati s liječenjem.