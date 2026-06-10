loša navika
Češete ubod komarca? Stručnjaci otkrili što se tada događa ispod kože i zašto radite opasnu pogrešku
Češanje uboda komarca pojačava svrbež i otvara ranicu, umjesto da je smiri.
Oglas
Petnaest sekundi češanja donosi vam deset minuta još gore muke, a to nipošto nije slučajnost. Ako vas muči ubod komarca, češanje je najgora moguća reakcija na onu malu, crvenu izbočinu koja svrbi, jer noktima radite upravo suprotno od onoga što je koži u tom trenutku potrebno.
Što se zapravo događa ispod kože dok češete ubod?
Nokti ne uklanjaju ono što svrbi – oni gnječe tkivo i šire histamin u sve veći krug oko mjesta uboda. Svaki potez nokta stvara mikroskopske pukotine i potiče tijelo da oslobodi još više iste tvari.
Zato se ona kvržica koja je bila veličine zrna graška nakon samo dvije minute češanja pretvori u crveno oteknuće. Olakšanje traje koliko i sam pokret, a svrbež se vraća još jači.
Zašto nas mozak vara da je češanje rješenje?
Češanje stvara blagu bol, a ta bol nakratko nadjača svrbež u živčanim signalima koji putuju do mozga. To osjećate kao olakšanje. Problem je u tome što mozak na tu bol odgovara otpuštanjem serotonina, koji zatim dodatno pojačava osjećaj svrbeža, piše krstarica.com.
Tako ulazite u krug iz kojeg se teško izvući: što se više češete, to vas više svrbi. Reakcija na ubod komarca postaje vaš osobni posao s punim radnim vremenom te večeri.
Najveća opasnost nisu svrbež i oteklina, nego vaši nokti
Pravi rizik krije se u onome što ne vidite. Ispod noktiju nalaze se prljavština i bakterije, a kada raščešete kožu do ranice, otvarate im vrata.
Tako bezazlen ubod može prijeći u upalu, ponekad čak i u gnojnu ranicu koja mjesecima ostavlja tamni ožiljak na potkoljenici. Djeca su pritom najugroženija jer ne razmišljaju o posljedicama, već se češu dok ne prokrvare.
Kako ublažiti svrbež od komarca bez pogoršavanja situacije
Na mjesto uboda stavite hladnu žlicu iz hladnjaka ili kockicu leda umotanu u krpu na otprilike pola minute. Hladnoća usporava širenje histamina i umrtvljuje živčane završetke pa svrbež popušta.
Toplina, suprotno uvriježenom mišljenju, također može pomoći: čista žlica zagrijana pod mlazom vruće vode (ne toliko da peče) razgrađuje dio tvari koje uzrokuju svrbež.
U ljekarnama možete pronaći gel s antihistaminikom ili blagu hidrokortizonsku kremu za jače reakcije. Ako oteklina naraste veća od dlana, koža oko uboda pocrveni u krugu i postane vruća na dodir, to više nije uobičajena reakcija na ubod komarca i trebate se javiti liječniku. Ako ste alergični na ubode komaraca, nemojte improvizirati s liječenjem.
Trik koji zvuči glupo dok ga ne isprobate
Umjesto da se češete, pritisnite nokat na kožu i napravite znak X preko same kvržice, bez povlačenja nokta. Taj pritisak „prevari” živčane završetke slično kao i češanje, ali ne oštećuje kožu i ne širi histamin.
Svrbež od komarca može nestati za nekoliko sekundi, a koža ostaje netaknuta. Još jedan provjeren trik je obična ljepljiva traka preko mjesta uboda: prekriva ga i fizički vas sprječava da se češete tijekom sna.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas