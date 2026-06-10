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VELIKA ANALIZA

Tko će biti svjetski prvak? Bivši nogometaši izabrali favorite, Hrvatsku nitko ne spominje

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N1 Info
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10. lip. 2026. 18:58
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Hrvatska nogometna reprezentacija
Getty Images via AFP / RICH STORRY

Bliži se Svjetsko nogometno prvenstvo i zanimljivo je promatrati nogometne analitičare, bivše igrače i stručne komentatore kako prognoziraju tko će osvojiti naslov svjetskog prvaka.

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Iako se među favoritima najčešće spominju Francuska, Engleska i Španjolska, najveći broj stručnjaka prednost daje Francuzima.

Svjetsko prvenstvo, koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, prvi je put prošireno na 48 reprezentacija. Turnir će obuhvatiti 104 utakmice, a naslov brani Argentina.

Među BBC-jevim analitičarima najviše glasova dobila je Francuska. Alan Shearer, Danny Murphy, Olivier Giroud, Gael Clichy, Paul Robinson, Tony Pulis i Chris Sutton smatraju da upravo Francuzi imaju najjaču momčad na turniru. Kao glavne adute ističu iznimnu širinu kadra, posebno u napadu, gdje izbornik može računati na igrače poput Ousmanea Dembelea, Rayanja Cherkija i Desirea Douea. Ipak, nekoliko njih upozorava da bi potencijalni problemi u svlačionici mogli biti jedina ozbiljna prepreka na putu do naslova.

Francuska nogometna reprezentacija
AFP / SAMEER AL-DOUMY

Druga reprezentacija koja uživa veliko povjerenje stručnjaka jest Engleska. Wayne Rooney vjeruje da će Engleska igrati finale protiv Španjolske i osvojiti naslov, dok Thomas Frank, Joe Hart, Steph Houghton, Martin Keown, Sue Smith i Ellen White također smatraju da Englezi imaju realne izglede za trijumf. Kao najveće prednosti navode kvalitetnu veznu liniju, iskustvo s velikih natjecanja i rad izbornika Thomasa Tuchela. Dio analitičara ipak izražava zabrinutost zbog obrane i prevelikog oslanjanja na Harryja Kanea.

Španjolska je treći najčešće spominjani favorit. Micah Richards jedini ju je izravno odabrao za svjetskog prvaka, ističući kvalitetu u posjedu lopte i stil igre koji bi mogao biti ključan u zahtjevnim klimatskim uvjetima. Giroud smatra da su upravo Francuska i Španjolska dvije najjače reprezentacije na turniru, dok Frank upozorava da Španjolci dosta ovise o Laminu Yamalu i Nicu Williamsu.

Argentina, aktualni svjetski prvak, i dalje je među favoritima, premda ju nitko od BBC-jevih stručnjaka nije izravno odabrao za naslov. Richards smatra da bi Lionel Messi mogao još jednom napraviti nešto posebno, dok Pulis Argentinu vidi među sigurnim četvrtfinalistima.

Lionel Messi
AFP / MATILDE CAMPODONICO

Kao moguće senzacije turnira spominju se Maroko, Norveška, Japan, Ekvador, Saudijska Arabija, Švicarska, Senegal, Obala Bjelokosti, Gana i Turska. Pat Nevin posebno izdvaja Maroko, koji je na Svjetskom prvenstvu 2022. stigao do polufinala, dok Thomas Frank vjeruje da bi Norveška, predvođena Erlingom Haalandom i Martinom Odegaardom, mogla iznenaditi. Danny Murphy i Martin Keown upozoravaju na Ekvador, a Steph Houghton, Rachel Corsie i Chris Sutton među potencijalnim iznenađenjima vide Japan.

Svoje prognoze dali su i umjetna inteligencija te Optin "superračunalni" model. Opta je nakon 25.000 simulacija turnira najveće izglede za naslov dala Španjolskoj, koja je pobijedila u 16,1 posto simulacija. Slijede Francuska s 13 posto, Engleska s 11,2 posto i Argentina s 10,4 posto šansi za osvajanje naslova. Umjetna inteligencija Microsoft Copilot također predviđa naslov Španjolske, uz plasman Engleske u polufinale, dok bi Škotska, prema toj prognozi, trebala ispasti već u grupnoj fazi.

Od ukupno 17 BBC-jevih stručnjaka koji su izabrali pobjednika, devet ih je predvidjelo naslov Francuske, sedam Engleske, a samo jedan Španjolske. Time Francuska ulazi u Svjetsko prvenstvo kao favorit među stručnim komentatorima BBC-ja, dok su Engleska i Španjolska odmah iza nje u utrci za najvrjedniji trofej svjetskog nogometa.

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Teme
analiza prognoze svjetsko prvenstvo 2026. svjetsko prvenstvo n1

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