Tko će biti svjetski prvak? Bivši nogometaši izabrali favorite, Hrvatsku nitko ne spominje

Svoje prognoze dali su i umjetna inteligencija te Optin "superračunalni" model. Opta je nakon 25.000 simulacija turnira najveće izglede za naslov dala Španjolskoj, koja je pobijedila u 16,1 posto simulacija. Slijede Francuska s 13 posto, Engleska s 11,2 posto i Argentina s 10,4 posto šansi za osvajanje naslova. Umjetna inteligencija Microsoft Copilot također predviđa naslov Španjolske, uz plasman Engleske u polufinale, dok bi Škotska, prema toj prognozi, trebala ispasti već u grupnoj fazi.