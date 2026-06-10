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Tko će biti svjetski prvak? Bivši nogometaši izabrali favorite, Hrvatsku nitko ne spominje
Bliži se Svjetsko nogometno prvenstvo i zanimljivo je promatrati nogometne analitičare, bivše igrače i stručne komentatore kako prognoziraju tko će osvojiti naslov svjetskog prvaka.
Iako se među favoritima najčešće spominju Francuska, Engleska i Španjolska, najveći broj stručnjaka prednost daje Francuzima.
Svjetsko prvenstvo, koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, prvi je put prošireno na 48 reprezentacija. Turnir će obuhvatiti 104 utakmice, a naslov brani Argentina.
Među BBC-jevim analitičarima najviše glasova dobila je Francuska. Alan Shearer, Danny Murphy, Olivier Giroud, Gael Clichy, Paul Robinson, Tony Pulis i Chris Sutton smatraju da upravo Francuzi imaju najjaču momčad na turniru. Kao glavne adute ističu iznimnu širinu kadra, posebno u napadu, gdje izbornik može računati na igrače poput Ousmanea Dembelea, Rayanja Cherkija i Desirea Douea. Ipak, nekoliko njih upozorava da bi potencijalni problemi u svlačionici mogli biti jedina ozbiljna prepreka na putu do naslova.
Druga reprezentacija koja uživa veliko povjerenje stručnjaka jest Engleska. Wayne Rooney vjeruje da će Engleska igrati finale protiv Španjolske i osvojiti naslov, dok Thomas Frank, Joe Hart, Steph Houghton, Martin Keown, Sue Smith i Ellen White također smatraju da Englezi imaju realne izglede za trijumf. Kao najveće prednosti navode kvalitetnu veznu liniju, iskustvo s velikih natjecanja i rad izbornika Thomasa Tuchela. Dio analitičara ipak izražava zabrinutost zbog obrane i prevelikog oslanjanja na Harryja Kanea.
Španjolska je treći najčešće spominjani favorit. Micah Richards jedini ju je izravno odabrao za svjetskog prvaka, ističući kvalitetu u posjedu lopte i stil igre koji bi mogao biti ključan u zahtjevnim klimatskim uvjetima. Giroud smatra da su upravo Francuska i Španjolska dvije najjače reprezentacije na turniru, dok Frank upozorava da Španjolci dosta ovise o Laminu Yamalu i Nicu Williamsu.
Argentina, aktualni svjetski prvak, i dalje je među favoritima, premda ju nitko od BBC-jevih stručnjaka nije izravno odabrao za naslov. Richards smatra da bi Lionel Messi mogao još jednom napraviti nešto posebno, dok Pulis Argentinu vidi među sigurnim četvrtfinalistima.
Kao moguće senzacije turnira spominju se Maroko, Norveška, Japan, Ekvador, Saudijska Arabija, Švicarska, Senegal, Obala Bjelokosti, Gana i Turska. Pat Nevin posebno izdvaja Maroko, koji je na Svjetskom prvenstvu 2022. stigao do polufinala, dok Thomas Frank vjeruje da bi Norveška, predvođena Erlingom Haalandom i Martinom Odegaardom, mogla iznenaditi. Danny Murphy i Martin Keown upozoravaju na Ekvador, a Steph Houghton, Rachel Corsie i Chris Sutton među potencijalnim iznenađenjima vide Japan.
Svoje prognoze dali su i umjetna inteligencija te Optin "superračunalni" model. Opta je nakon 25.000 simulacija turnira najveće izglede za naslov dala Španjolskoj, koja je pobijedila u 16,1 posto simulacija. Slijede Francuska s 13 posto, Engleska s 11,2 posto i Argentina s 10,4 posto šansi za osvajanje naslova. Umjetna inteligencija Microsoft Copilot također predviđa naslov Španjolske, uz plasman Engleske u polufinale, dok bi Škotska, prema toj prognozi, trebala ispasti već u grupnoj fazi.
Od ukupno 17 BBC-jevih stručnjaka koji su izabrali pobjednika, devet ih je predvidjelo naslov Francuske, sedam Engleske, a samo jedan Španjolske. Time Francuska ulazi u Svjetsko prvenstvo kao favorit među stručnim komentatorima BBC-ja, dok su Engleska i Španjolska odmah iza nje u utrci za najvrjedniji trofej svjetskog nogometa.
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