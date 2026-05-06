NA TERENU BIO HGSS

U rijeci Mrežnici pronađena dva mrtva tijela

06. svi. 2026. 15:07
28.07.2014., Duga Resa - Kod slapa na rijeci Mrežnici
Karlovačka policija izvijestila je da su u utorak predvečer u rijeci Mrežnici pronađena dva mrtva tijela.

"Jučer predvečer policijski službenici Policijske postaje Duga Resa su na slapu u rijeci Mrežnici na području Gornjeg Zvečaja, općina Generalski Stol, uočili mrtvo tijelo.

Na mjesto događaja izašli su pripadnici HGSS-a koji su na obalu izvukli tijelo nepoznate muške osobe. Tom prilikom su u rijeci Mrežnici uočili još jedno tijelo nepoznate muške osobe koje su također izvukli na obalu.

Na mjestu događaja proveden očevid. S ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osoba", izvijestila je policija.

