kod Jasenovca
U Savi pronađeno beživotno tijelo žene i automobil
N1 Info
|
25. sij. 2026. 18:05
|
0komentara
Policijski očevid je u tijeku.
Oglas
Danas oko 15 sati, u mjestu Uštica kod Jasenovca, u rijeci Savi, po ronocima ATJ Lučko pronađeno je beživotno tijelo ženske osobe kao i automobil, javila je PU sisačko-moslavačka.
U tijeku je policijski očevid te slijedi daljnji rad na utvrđivanju okolnosti ovog događaja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 33 min.
Najnovije
Oglas
Oglas