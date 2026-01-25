Oglas

kod Jasenovca

U Savi pronađeno beživotno tijelo žene i automobil

N1 Info
25. sij. 2026. 18:05
Policijski očevid je u tijeku.

Danas oko 15 sati, u mjestu Uštica kod Jasenovca, u rijeci Savi, po ronocima ATJ Lučko pronađeno je beživotno tijelo ženske osobe kao i automobil, javila je PU sisačko-moslavačka. 

U tijeku je policijski očevid te slijedi daljnji rad na utvrđivanju okolnosti ovog događaja.

