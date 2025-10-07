PROVODI SE OČEVID
U stanu zagrebačkog naselja Prečko pronađena dva tijela
N1 Info
|
07. lis. 2025. 20:18
|
U stanu zagrebačkog naselja Prečko policija je pronašla dva tijela, no nema tragova koji bi upućivali na nasilnu smrt.
Policija je dojavu dobila oko 18:15 i stigla u Bezdansku ulicu.
Kako je potvrđeno Indexu iz PU zagrebačke, ne radi se o nasilnoj smrti. Sumnja se da je do tragedije došlo uslijed trovanja ugljičnim monoksidom.
Policija obavlja očevid.
