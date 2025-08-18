Oglas

Nedaleko Bajakova

U obiteljskoj kući pronađena dva tijela

N1 Info , Hina
18. kol. 2025. 15:29
|
18. kol. 2025. 15:29
25.12.2024., Ivanja Reka, Zagreb, Hrvatska - Pozar kuce.
Josip Mikacic/PIXSELL

Policijska uprava vukovarsko – srijemska u ponedjeljak je izvijestila kako su Nijemcima, naselju nedaleko od MGCP Bajakovo, pronađena dva mrtva tijela.

Temeljem dojave građanke, zaprimljene u 13,59 sati, policijski službenici su u obiteljskoj kući u Nijemcima pronašli dva mrtva tijela, objavila je policija.

"Na mjestu događaja pozvan je mrtvozornik, a policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja te će provesti očevid”, stoji u kratkom priopćenju.

U priopćenju nema nikakvih dodatnih informacija, spola, starosti ili bilo kakvih drugih pojedinosti.

Iz policije najavljuju da će s više informacija u javnost izaći nakon što bude proveden očevid.

Teme
PU vukovarsko-srijemska

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

