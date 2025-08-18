Nedaleko Bajakova
U obiteljskoj kući pronađena dva tijela
Policijska uprava vukovarsko – srijemska u ponedjeljak je izvijestila kako su Nijemcima, naselju nedaleko od MGCP Bajakovo, pronađena dva mrtva tijela.
Oglas
Temeljem dojave građanke, zaprimljene u 13,59 sati, policijski službenici su u obiteljskoj kući u Nijemcima pronašli dva mrtva tijela, objavila je policija.
"Na mjestu događaja pozvan je mrtvozornik, a policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja te će provesti očevid”, stoji u kratkom priopćenju.
U priopćenju nema nikakvih dodatnih informacija, spola, starosti ili bilo kakvih drugih pojedinosti.
Iz policije najavljuju da će s više informacija u javnost izaći nakon što bude proveden očevid.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas