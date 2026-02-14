Potvrdila policija
Užas na A3: Vozilo naletjelo na pješake kod Novske
Na autocesti A3 u petak kasno navečer došlo je do prometne nesreće, između čvora Novska i Okučani.
Oglas
Kako su potvrdili za 24sata iz PU sisačko-moslovačke, vozilo je naletjelo na pješake, u blizini mjesta Rajić.
Više informacija bit će dostupno po završetku očevida, a zbog nesreće je satima bila zatvorena autocesta za sva vozila između čvora Novska i čvora Okučani u smjeru Lipovca.
Stvorila se kilometarska kolona, a nešto prije 1 sat ujutro HAK je na svojim stranicama naveo da je kolona kod čvora Okučani duga 2 kilometra, dok je na izlasku s autoceste na čvoru Novska kolona duga oko 2 kilometra.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas