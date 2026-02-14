Oglas

Potvrdila policija

Užas na A3: Vozilo naletjelo na pješake kod Novske

N1 Info
14. velj. 2026. 07:04
07.03.2024., Sisak - Na autocesti A3 izmedju cora Novska i Okucni teska prometna nesrec s dvoje mrtvih. Ta je dionica autoceste u smjeru Lipovca zatvorena za promet. Policija je postavila sator, kolona vozila je ogromna. Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL
Nikola Cutuk/PIXSELL/Ilustracija

Na autocesti A3 u petak kasno navečer došlo je do prometne nesreće, između čvora Novska i Okučani.

Kako su potvrdili za 24sata iz PU sisačko-moslovačke, vozilo je naletjelo na pješake, u blizini mjesta Rajić.

Više informacija bit će dostupno po završetku očevida, a zbog nesreće je satima bila zatvorena autocesta za sva vozila između čvora Novska i čvora Okučani u smjeru Lipovca.

Stvorila se kilometarska kolona, a nešto prije 1 sat ujutro HAK je na svojim stranicama naveo da je kolona kod čvora Okučani duga 2 kilometra, dok je na izlasku s autoceste na čvoru Novska kolona duga oko 2 kilometra.

A3 policija prometna nesreća

