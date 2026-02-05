Oglas

sudar dvaju vozila

Prometna nesreća kod Siska: Više ozlijeđenih

N1 Info
05. velj. 2026. 19:54
nesreća kod siska
JVP Sisak

U prometnoj nesreći koja se dogodila nešto prije 17 sati na području Toplovca, nedaleko od Siska, ozlijeđeno je više osoba, izvijestili su iz Javne vatrogasne postrojbe Sisak.

Prema informacijama vatrogasaca, do nesreće je došlo u sudaru dvaju vozila. Na mjesto događaja izašli su policija i Hitna medicinska pomoć, kao i dva vatrogasna vozila sa sedam vatrogasaca JVP-a Sisak, koji su sudjelovali u osiguravanju mjesta nesreće i pružanju pomoći ozlijeđenima.

Više informacija o uzrocima nesreće i težini ozljeda bit će poznato nakon policijskog očevida.

