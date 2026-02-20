OPASAN INCIDENT
Učenik došao s pištoljem u školu u Bujama, aktivirani sigurnosni protokoli
U Srednjoj gospodarskoj školi u Bujama u četvrtak je zabilježen ozbiljan incident kad je učenik prvog razreda na nastavu došao sa zračnim pištoljem, javlja Novi list
Ravnatelj škole Saša Stiković izjavio je za Novi list da su opasni predmet uočili drugi učenici i učitelji, nakon čega je škola, sukladno sigurnosnim protokolima, odmah reagirala.
U školu je odmah stigao jedan od roditelja, a pozvana su i policija i nadležne socijalne službe. Učenik je potom, u pratnji roditelja, napustio školu te je predan nadležnim službama na daljnje postupanje.
Zračni pištolj nije igračka
Ravnatelj Stiković odmah ga je udaljio s nastave na sedam dana.
"Iskoristio sam svoje ovlasti ravnatelja i učenika udaljio iz škole za cijeli sljedeći tjedan. U međuvremenu će trajati istraga cijelog slučaja, a nadležne institucije odredit će daljnji tijek njegova školovanja u našoj školi. Danas je u blizini škole i policijska patrola. Poduzeli smo sve potrebne radnje kako bi nastava dalje normalno funkcionirala. Razumijem zabrinutost roditelja, ali smatram da nema mjesta panici te da će sve službe odraditi svoj dio posla", istaknuo je Stiković.
Policija se još nije oglasila o ovom slučaju, ali je MUP ranije u više navrata upozoravao da zračni i plinski pištolji nisu nimalo bezazleni i da mogu izazvati ozbiljne ozljede.
