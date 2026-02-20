Učenik došao s pištoljem u školu u Bujama, aktivirani sigurnosni protokoli

"Iskoristio sam svoje ovlasti ravnatelja i učenika udaljio iz škole za cijeli sljedeći tjedan. U međuvremenu će trajati istraga cijelog slučaja, a nadležne institucije odredit će daljnji tijek njegova školovanja u našoj školi. Danas je u blizini škole i policijska patrola. Poduzeli smo sve potrebne radnje kako bi nastava dalje normalno funkcionirala. Razumijem zabrinutost roditelja, ali smatram da nema mjesta panici te da će sve službe odraditi svoj dio posla", istaknuo je Stiković.