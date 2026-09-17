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DRAMA KOD POŽEGE

Incident u vlaku: Muškarac nožem prijetio djeci, policija ga satima tražila

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N1 Info
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17. ruj. 2026. 12:03
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PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policija je u četvrtak uhitila muškarca za kojim je tragala nakon što je dobila snimku na kojoj se vidi kako nožem prijeti putnicima u vlaku na relaciji Požega – Pleternica.

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Iz Policijske uprave požeško-slavonske izvijestili su da je muškarac pronađen i uhićen oko 11.20 sati, a nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Incident se dogodio dan ranije, u srijedu oko 19.40 sati. Policija je snimku zaprimila u četvrtak, nakon čega je odmah počela tragati za muškarcem te ga nekoliko sati poslije pronašla.

Nožem prijetio djeci

Kako su ranije objavila 24sata, muškarac u reflektirajućem prsluku navodno je nožem prijetio djeci i drugim putnicima. Na snimci se vidi kako jedan od putnika drži vrata vagona dok muškarac lupa po prozoru. U jednom trenutku maše nožem, nakon čega ga sprema u korice.

Prema riječima svjedoka, kondukter je muškarca udaljio iz vlaka.

U incidentu nitko nije ozlijeđen. Policija zasad nije objavila više pojedinosti o okolnostima događaja ni o mogućoj kaznenoj prijavi.

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Teme
nož požega prijetnje prijetnje djeci vlak

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