DRAMA KOD POŽEGE
Incident u vlaku: Muškarac nožem prijetio djeci, policija ga satima tražila
Policija je u četvrtak uhitila muškarca za kojim je tragala nakon što je dobila snimku na kojoj se vidi kako nožem prijeti putnicima u vlaku na relaciji Požega – Pleternica.
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Iz Policijske uprave požeško-slavonske izvijestili su da je muškarac pronađen i uhićen oko 11.20 sati, a nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje.
Incident se dogodio dan ranije, u srijedu oko 19.40 sati. Policija je snimku zaprimila u četvrtak, nakon čega je odmah počela tragati za muškarcem te ga nekoliko sati poslije pronašla.
Nožem prijetio djeci
Prema riječima svjedoka, kondukter je muškarca udaljio iz vlaka.
U incidentu nitko nije ozlijeđen. Policija zasad nije objavila više pojedinosti o okolnostima događaja ni o mogućoj kaznenoj prijavi.
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