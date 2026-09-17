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sjednica vlade

Plenković: Problem otpada postoji, oni koji su ga prouzročili će odgovarati

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17. ruj. 2026. 11:47
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N1

U Zagrebu je održana sjednica Vlade.

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Uvodno se obratio premijer Andrej Plenković. Osvrnuo se na Aktualac koji se održao ranije ovog tjedna. Kaže kako se od oporbe čulo "uobičajeno politikantstvo".

"Bitno je da smo jasno kazali javnosti da problem otpada postoji, oni koji su ga prouzuročili će za to odgovarati", rekao je. Naglašava da je voda u Lici ispravna za piće.

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Upozorio je i da "neki" imaju više informacija o problemu nego članovi Vlade.

Od ministrice Vučković čuli smo, kaže premijer, jasan plan uklanjanja neopasnog otpada, a bitno je su i Vlada i nadležna tijela angažirani u tome da se problem riješi.

U Karlovačkoj županiji je otvoren centar za gospodarenje otpadom, kaže premijer.

Napredak u obnovi

Premijer kaže kako su napravljeni veliki iskoraci u obnovi u Zagrebu. Riječ je o potpunoj obnovi zgrada zagrebačkih fakulteta te palači Keglević. "Sada je zasjala u punom sjaju, zahvaljujem restauratorima", kaže Plenković.

Protupožarna sezona

Vlada je odobrila pomoć BiH u gašenju požara koji bukte u toj zemlji i u susjednu zemlju idu dva kanadera, već drugi put u svega nekoliko dana, kaže Plenković.

Vlada je odobrila i sredstva na izgradnju nogometnog kampa u Stobreču koji će koristiti HNK Hajduk.

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Teme
andrej plenković sjednica vlade vijesti iz hrvatske vlada rh

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