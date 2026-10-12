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nova operacija

USKOK ponovno u akciji: U tijeku uhićenja u Dalmaciji i Zagrebu

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12. lis. 2026. 09:57
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21.12.2021., Pula - Zaplijena velike kolicine duhana i marihuane. . Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL
Ilustracija | PIXSELL / Sasa Miljevic/PIXSELL

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava splitsko-dalmatinska u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom.

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Navedene radnje provode se na području Zagreba, Splita i Kaštela u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela povezana s nedozvoljenom trgovinom duhana, navode iz USKOK-a.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Teme
crna kronika hrvatska nedozvoljena trgovina duhana uhićenja uskok vijesti iz hrvatske zločinačko udruženje šverc duhana

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