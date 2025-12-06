Policija objavila koliko je ljudi privela prije, tijekom i nakon utakmice na Maksimiru

Nakon derbija visokog rizika između Dinama i Hajduka, koji je na Maksimiru pratilo oko 17.000 gledatelja, policija je objavila konačnu brojku privedenih.
Oglas
Prije, tijekom i nakon utakmice privedene su ukupno 42 osobe, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.
Ranije su objavili da je zbog posjedovanja zabranjenih predmeta privedeno 26 osoba, ali nisu precizirali koji su to zabranjeni predmeti.
⚽️6⚽️ Utakmica @gnkdinamo vs. @hajduk upravo je počela.— MUP-RH (@mup_rh) December 6, 2025
👮♂️ Policija je prije početka privela ukupno 26 osoba zbog posjedovanja zabranjenih predmeta.
Policijski službenici nastavljaju provoditi mjere sigurnosti.#DinHaj @HNS_CFF https://t.co/b6qcagRmuA
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas