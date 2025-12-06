Oglas

Dinamo - Hajduk

Policija objavila koliko je ljudi privela prije, tijekom i nakon utakmice na Maksimiru

N1 Info
06. pro. 2025. 15:39
06.12.2025., Zagreb - Uoci nogometne utakmice izmedju Dinama i Hajduka na Maksimiru, interventna policija patrolira, obavlja temeljite preglede i ispitivanja na podrucju oko trznice u Dubravi. Photo: Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL

Nakon derbija visokog rizika između Dinama i Hajduka, koji je na Maksimiru pratilo oko 17.000 gledatelja, policija je objavila konačnu brojku privedenih.

Prije, tijekom i nakon utakmice privedene su ukupno 42 osobe, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Ranije su objavili da je zbog posjedovanja zabranjenih predmeta privedeno 26 osoba, ali nisu precizirali koji su to zabranjeni predmeti.

Dinamo Hajduk policija utakmica

