U ILOKU
Užas na istoku zemlje: U požaru obiteljske kuće poginula osoba
Na mjestu događaja policija će u suradnji s inspektorom zaštite od požara provesti očevid i kriminalističko istraživanje.
PU vukovarsko srijemska je danas u 13,09 sati zaprimila dojavu da je u Iloku došlo do požara na obiteljskoj kući.
Brzo su angažirani djelatnici JVP Ilok koji su lokalizirali požar, a unutar kuće je pronađeno mrtvo tijelo osobe.
Nakon što se stvore uvjeti na mjestu događaja policija će u suradnji s inspektorom zaštite od požara provesti očevid i kriminalističko istraživanje, javljaju iz PU vukovarsko srijemske.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
