Oglas

U ILOKU

Užas na istoku zemlje: U požaru obiteljske kuće poginula osoba

author
N1 Info
|
18. sij. 2026. 15:48
Slavonski Brod: Preventivna vatrogasna vježba Javne vatrogasne postrojbe i policije
Ivica Galovic / Pixsell / ilustracija

Na mjestu događaja policija će u suradnji s inspektorom zaštite od požara provesti očevid i kriminalističko istraživanje.

Oglas

PU vukovarsko srijemska je danas u 13,09 sati zaprimila dojavu da je u Iloku došlo do požara na obiteljskoj kući.

Brzo su angažirani djelatnici JVP Ilok koji su lokalizirali požar, a unutar kuće je pronađeno mrtvo tijelo osobe.

Nakon što se stvore uvjeti na mjestu događaja policija će u suradnji s inspektorom zaštite od požara provesti očevid i kriminalističko istraživanje, javljaju iz PU vukovarsko srijemske.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Vukovarsko-srijemska županija ilok požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ