Oglasila se policija
Užas u Makarskoj: Automobil usmrtio pješakinju
N1 Info
|
04. ožu. 2026. 12:17
|
0komentara
Pješakinja je u smrtno stradala nakon što je u Makarskoj na nju naletio automobil.
Splitsko-dalmatinska policija priopćila je kako se prometna nesreća dogodila u srijedu, 10.55 sati u Vukovarskoj ulici.
Navedena ulica je zatvorena za sav promet koji se preusmjerava na okolne ulice - priopćili su iz policije, a prenose 24sata.
O događaju je izviješteno državno odvjetništvo te slijedi očevid.
|
prije 9 min.
