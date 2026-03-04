Oglas

Oglasila se policija

Užas u Makarskoj: Automobil usmrtio pješakinju

N1 Info
04. ožu. 2026. 12:17
23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Pješakinja je u smrtno stradala nakon što je u Makarskoj na nju naletio automobil.

Splitsko-dalmatinska policija priopćila je kako se prometna nesreća dogodila u srijedu, 10.55 sati u Vukovarskoj ulici.

Navedena ulica je zatvorena za sav promet koji se preusmjerava na okolne ulice - priopćili su iz policije, a prenose 24sata.

O događaju je izviješteno državno odvjetništvo te slijedi očevid.

makarska policija prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
