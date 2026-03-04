Gary Koren o napadu na Iran: Jedini način da zaustavimo ovo ludilo je svrgavanje režima

"Gajili smo nadu da će se režim probuditi i da će shvatiti da se umjesto ulaganja milijardi u vojnu industriju i nuklearni program moraju pozabaviti socijalnom i gospodarskom dobrobiti svoga naroda. Riječ je o zemlji s velikim potencijalom, ali imaju opsesiju i skrenuli su s pravog puta. To je klerikalni, fanatični režim. Jedina dobra stvar je da je Hamnei rekao da neće proizvesti bombu, ali drugi su je razvijali. Možda nuklearni sporazum da određeno vrijeme, ali oni nastavljaju lagati. Možete naći citat glavnog ravnatelja Međunarodne agencije za atomsku energiju, koji je rekao da onog trena kada su Iranci spriječili promatrače da dođu i objasne kako to da obogaćuju uran do razine za proizvodnju oružja, tada je razina povjerenja prema Iranu nestala. Nisam siguran da će se to dogoditi, ali ponavljam da je riječ o velikoj zemlji koja je puno uložila u razvoj oružja i treba uništiti sve te lokalitete. Jedini način da zaustavimo ovo ludilo je da ovaj režim bude svrgnut, da nestane i da se Iran transformira na demokratski način i u interesu vlastitog naroda. Ne bavimo se promjenom režima, ali želimo stvoriti okolnosti koje će dovesti do unutarnjih promjena i nadam se da će se to dogoditi", tvrdi.