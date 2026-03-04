Izraelski veleposlanik u RH
Gary Koren o napadu na Iran: Jedini način da zaustavimo ovo ludilo je svrgavanje režima
Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je komentirao nove napetosti na Bliskom istoku i napad Izraela i SAD-a na Iran.
"Radi se o egzistencijalnoj prijetnji"
Koliko je situacija za Izrael opasna?
"Situacija je opasna, imamo žrtve, ali bih prvo htio reći da je najvažnije naglasiti razlog zašto su SAD i Izrael odlučili pokrenuti ovu operaciju. Radi se o neposredno egzistencijalnoj prijetnji, radi se o projektilima. Moramo izračunati što je riskantnije, čekati da oni razviju program balističkih raketa i nuklearni program. Obavještajni podaci koji su nam dali Amerikanci podupiru to da su Iranci počeli kopati puno dublje i da su stratešku infrastrukturu stavili izvan dosega bombi, čak i SAD-a. Više nismo mogli čekati. Ljudi u Hrvatskoj i Europi smatraju da je Iran udaljen te da nije prijetnja. Ne shvaćate koliko je važno ovo pitanje, ne osjećate tu egzistencijalnu prijetnju kao i mi. Operacija dobro prolazi, narušili smo kapacitete Iranca da ispaljuju projektile, oni ih i dalje ispaljuju, ali puno manje. Imamo najbolji protuzračni sustav na svijetu, ali je dovoljno da pet do deset posto prodre i dođe do štete. Balističke rakete koriste više glava, postoje krhotine. Prije dva dana kada je došlo do izravnog udara, ljudi su poginuli, iako su bili u skloništu. Niti jedno ih sklonište ne može zaštititi od pola tone TNT-a. Izraelci su otporni i disciplinirani, pridržavaju se uputa koje im se daju. To je najvažnije što se tiče obrane. Život ide normalno i dalje, a i operacija ide dalje", rekao je Gary Koren.
"Nismo tratili vrijeme"
Veleposlanik se osvrnuo i na operaciju na Iran prošle godine: "Dokle god režim preživljava i njihova opsesivna predanost da nastave s onime što rade i stvore zaštitni sloj koji će im omogućiti imunosnu zonu poput one u Sjevernoj Koreji - da imate nuklearno oružje i tisuće balističkih raketa te da vas se nitko neće usuditi napasti. Što se dogodilo u međuvremenu? Iranci su shvatili da moraju kopati dublje, proizvodne pogone smjestiti duboko ispod površine, a mi smo vidjeli da to rade. Izraelske zračne snage su napale nuklearno postrojenje blizu Teherana te smo vidjeli da se nastavlja proizvodnja duboko ispod zemlje. Nismo tratili vrijeme, ali ni oni nisu tratili vrijeme. Oni gotovo nemaju više zračne snage, imaju oslabljenu mornaricu, Amerika obavlja sjajan posao i vjerojatno će uništiti iransku mornaricu te neće više neće moći blokirati Hormuški tjesnac, ali i dalje imaju projektile. Suočavamo se s dvije vrste meta - proizvodne linije balističkih raketa, lansirne rampe. Ti projektili mogu doseći i jugoistok Europe. Drugi cilj je uništenje lokaliteta režima, a to znači lov na čelnike režima, čelnike Revolucionirane garde. Olakšavamo narodu Irana da možda svrgne postojeći režim."
"Fanatični režim"
"Naši i američki obavještajni podaci su pokazali da su ubrzali stopu proizvodnje projektila. Proizvode na stotinu projektila mjesečno. Iran je naučio važnu lekciju tijekom iransko-iračkog rata, shvatili su da ne mogu razvijati zračne i druge kapacitete pa su više od dva desetljeća ulagali u razvoj znanja, sposobnosti i to su dobro činili, uz pomoć drugih država. Zašto je njima bilo potrebno na tisuće projektila? Riječ je o egzistencijalnoj prijetnji, a za njih o preživljavanju režima. Riječ je o zastrašivanju susjeda i onome što sada čine, gađaju ciljeve u susjedstvu. Riječ je o fanatičnom režimu koji je opsjednut dominacijom u regiji širenjem ideje o šiitskoj-islamističkoj revoluciji, šire opresiju vlastitog naroda. Mi poštujemo međunarodnu pravo, pokušavamo izbjeći gađanje civila, oni gađaju civile, a onda nas kritiziraju. Postojao je pokušaj diplomacije, ali je to došlo u slijepu ulicu", dodao je.
"Borimo se protiv režima"
Koren navodi da Izrael poštuje američke napore da ispregovaraju dogovor s Iranom:
"Mi nemamo ništa protiv iranskog naroda, nego se borimo protiv režima. Pozivali su na smrt Amerike, Izraela, proglašavali su Ameriku velikim sotonom, a Izrael malim. To je jedini slučaj u suvremenoj povijesti da jedna članica UN-a Islamska Republika poziva na uništenje druge članice Izraela. Svijet nastavlja kao da se ništa ne događa i kao da je to problem Izraela i Irana. Za nas je riječ o egzistencijalnoj prijetnji. Vesna Pusić bi se trebala staviti u našu kožu. Poštujemo napore za diplomaciju, ali kao izraelska nacija imamo dugo pamćenje."
"Ne bavimo se promjenom režima"
"Gajili smo nadu da će se režim probuditi i da će shvatiti da se umjesto ulaganja milijardi u vojnu industriju i nuklearni program moraju pozabaviti socijalnom i gospodarskom dobrobiti svoga naroda. Riječ je o zemlji s velikim potencijalom, ali imaju opsesiju i skrenuli su s pravog puta. To je klerikalni, fanatični režim. Jedina dobra stvar je da je Hamnei rekao da neće proizvesti bombu, ali drugi su je razvijali. Možda nuklearni sporazum da određeno vrijeme, ali oni nastavljaju lagati. Možete naći citat glavnog ravnatelja Međunarodne agencije za atomsku energiju, koji je rekao da onog trena kada su Iranci spriječili promatrače da dođu i objasne kako to da obogaćuju uran do razine za proizvodnju oružja, tada je razina povjerenja prema Iranu nestala. Nisam siguran da će se to dogoditi, ali ponavljam da je riječ o velikoj zemlji koja je puno uložila u razvoj oružja i treba uništiti sve te lokalitete. Jedini način da zaustavimo ovo ludilo je da ovaj režim bude svrgnut, da nestane i da se Iran transformira na demokratski način i u interesu vlastitog naroda. Ne bavimo se promjenom režima, ali želimo stvoriti okolnosti koje će dovesti do unutarnjih promjena i nadam se da će se to dogoditi", tvrdi.
Postoji li mogućnost za kopnenu invaziju?
"Ne znam, to nije moja uloga ovdje u Zagrebu. Siguran sam da izraelska vlada razmatra sve mogućnosti i tu je najvažnija naša odlična suradnja sa SAD-om i što god da se odluči, odlučit će se u suradnji s Amerikancima. Ovo je prilično izazovna operacija, ali za sada ide dobro i glatko, očito je da je situacija dobra i to je za dobrobit cijelog svijeta", rekao je Koren.
"Još jedna runda"
Veleposlanik navodi da nitko ne može predvidjeti što će se dogoditi: "Ako režim preživi, ovo će biti samo još jedna runda. Zato imamo zajedničke napore da dođe do promjene režima. Hoće li nastati kaos? Možda. Hoće li vlast preuzet jedan od generala Iranske revolucionarne garde? Možda ćemo vidjeti vojni režim, ali dokle god se ne otarase opsesije za uništenjem Izraela i prestanu proizvoditi proizvodnju nuklearnih kapaciteta, mi ćemo biti zadovoljni. Radi se o fanatizmu i njihovoj opsesiji, žele kazniti svoje susjede. Očito je da ako ne zaključe sami da se moraju zaustaviti, čak uz ovaj rat, vjerojatno ovaj rat neće biti zadnji."
Tijek događaja pratimo OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare