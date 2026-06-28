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jezero Borovik

Užas u Slavoniji: Muškarac nestao u jezeru, u tijeku potraga

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28. lip. 2026. 08:27
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Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U jezeru Borovik zapadno od Đakova je u subotu tijekom kupanja nestao 46-godišnjak.

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U tijeku je velika potraga policije za nestalim 46-godišnjim muškarcem.

Operativno dežurstvo Policijske postaje Đakovo je sinoć u 20.20 sati zaprimilo dojavu da je u jezeru Borovik prilikom kupanja nestao 46-godišnjak.

Policijski službenici, uz pomoć ronioca Jedinice specijalne i interventne policije Osijek nastavljaju mjere traganja za nestalim 46-godišnjakom, priopćila je PU osječko - baranjska.

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borovik jezero

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