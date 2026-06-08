Užas u Zagrebu: Ukrajinac gurnuo ženu sa zgrade. Uhićen je za teško ubojstvo

Nakon obavljenog očevida, tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu.



Iako početne informacije nisu upućivale da bi se moglo raditi o kaznenom djelu, provedenim opsežnim kriminalističkim istraživanjem utvrđene su nove okolnosti te je 47-godišnjak u nedjelju, 7. lipnja uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe.

