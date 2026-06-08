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Preokret u istrazi

Užas u Zagrebu: Ukrajinac gurnuo ženu sa zgrade. Uhićen je za teško ubojstvo

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N1 Info
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08. lip. 2026. 13:55
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N1

Iako početne informacije nisu upućivale da bi se moglo raditi o kaznenom djelu, provedenim opsežnim kriminalističkim istraživanjem utvrđene su nove okolnosti

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U subotu, 6. lipnja oko 16.35 sati na Trešnjevci u Zagorskoj ulici, policijski službenici postupali su po dojavi o padu nepoznate ženske osobe sa zgrade.

Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je smrtno stradala 46-godišnja državljanka Ukrajine, s reguliranom statusom u Republici Hrvatskoj i to padom sa zgrade na tada neutvrđen način.

U stanu navedene zgrade gdje je 46-godišnja stanovala, zatečen je njezin 47-godišnji član obitelji, također državljanin Ukrajine, s reguliranom statusom u Republici Hrvatskoj, koji je bio u vidno rastrojenom i alkoholiziranom stanju.

Na mjestu događaja, u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu, obavljen je očevid.

Nakon obavljenog očevida, tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu.

Iako početne informacije nisu upućivale da bi se moglo raditi o kaznenom djelu, provedenim opsežnim kriminalističkim istraživanjem utvrđene su nove okolnosti te je 47-godišnjak u nedjelju, 7. lipnja uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Teme
pad trešnjevka ukrajinac zgrada

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