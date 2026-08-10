"Gospić je naš dom"
Gnjev u Gospiću zbog otpada: "Želimo da se problem riješi, a onda sankcioniraju i odgovorni"
Prema procjenama na području Gospića zakopano je između 30 i 40 tisuća tona otpada koji se tamo odlagao godinu i pol dana. Nesnošljivi smrad koji se na ovim vrućinama širi na ovom prostoru teško je uopće dočarati riječima. Na ovu situaciju opetovano su upozoravali iz inicijative "Gospić je naš dom".
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"Građani su sa pravom zabrinuti. Evo već od prvog dana znamo, od prvog priopćenja USKOK-a iz 14. veljače 2025. da se radi o opasnom otpadu. Bitno je naglasiti da se radi o opasnom otpadu. Sam USKOK je naveo da se dužim zadržavanjem na tlu može izazvati dugotrajne posljedice kako za okoliš tako i za zdravlje stanovništva, piše Dnevnik.hr.
Zabrinutost građana se pokazala itekako opravdanom. Pogotovo sa izlaskom u javnost vještačenja geotehničkog fakulteta gdje se vidjelo da se otpad već procjedio u podzemne vode", rekla je Daria Došen, članica inicijative "Gospić je naš dom".
Ministarstvo i inicijativa "Gospić je naš dom" su održali sastanak, a na njemu je bio i potpredsjednik Vlade Branko Bačić.
"20. rujna će se održati idući sastanak. naloženo je i Fondu i Ministarstvu da pripreme potpunu tehničku dokumentaciju koju će nam tada prezentirati kako bismo zajedno odlučili je li to smjer u kojem trebamo ići i kako bi se što hitnije krenulo sa sanacijom. mi se nadamo da će tako i biti i da su u Fondu i Ministarstvu okupili sve stručnjake da ta sanacija i dokumentacija bude što detaljnija", navodi Došen.
Došen navodi kako je prošlo već godinu i pol, a po tom pitanju se i dalje ništa ne rješava. Pogotovo vezano uz zakopani otpad koji je najopasniji. Kaže kako je trebalo odmah reagirati jer je ovo prevelika opasnost za ljude i okoliš.
"Institucije su trebale brže reagirati. Pokazalo je da je svaka njihova reakcija nakon nekog našeg pritiska. Možemo reći samo da se uzdamo u zaključke sa zadnjeg sastanka i u te naše zahtjeve koje smo postavili na prosvjedu i sastanku. To se odnosi na analize koje su doduše postojale još od 2024., ali evo predočene su dan nakon sastanka", nadodaje Daria Došen.
Građani se osjećaju napušteno i zaboravljeno. Vodili su bitku bez povratnih informacija jer se većina oglušila na njihove zahtjeve.
"Moramo istaknuti da dosta medija nije prepoznalo ozbiljnost i važnost ovog problema, nego tek nakon što je izašlo vještačenje", istaknula je članica inicijative.
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