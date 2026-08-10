Gnjev u Gospiću zbog otpada: "Želimo da se problem riješi, a onda sankcioniraju i odgovorni"

"20. rujna će se održati idući sastanak. naloženo je i Fondu i Ministarstvu da pripreme potpunu tehničku dokumentaciju koju će nam tada prezentirati kako bismo zajedno odlučili je li to smjer u kojem trebamo ići i kako bi se što hitnije krenulo sa sanacijom. mi se nadamo da će tako i biti i da su u Fondu i Ministarstvu okupili sve stručnjake da ta sanacija i dokumentacija bude što detaljnija", navodi Došen.