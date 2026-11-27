Ilustracija / Unsplash

Vlak je u petak ujutro kod pružnog prijelaza u Malim Sredicama kod Bjelovara naletio na osobu koja je poginula na mjestu nesreće.

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Zbog toga je zatvoren promet vlakova u smjeru Svetog Ivana Žabna, izvijestila je bjelovarsko-bilogorska policija.

Više informacija o nesreći policija će objaviti u priopćenju nakon očevida.