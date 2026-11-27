Središnji registar stanovništva vodi Porezna uprava, a u njemu su objedinjeni podaci koje državna tijela već vode u službenim evidencijama. HZMO će podatke potrebne za odlučivanje o pravu na doplatak preuzimati izravno iz registra, čime bi se korisnicima trebalo smanjiti količinu dokumentacije koju moraju dostaviti i broj odlazaka na šaltere.