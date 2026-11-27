STIŽU PROMJENE
HZMO poslao važnu obavijest korisnicima doplatka za djecu: Evo što trebate provjeriti
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) od 1. siječnja 2027. pravo na doplatak za djecu utvrđivat će na temelju podataka iz Središnjeg registra stanovništva.
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Iz HZMO-a pozivaju korisnike da najkasnije do tog datuma provjere jesu li u registru točno navedeni članovi njihova kućanstva.
Središnji registar stanovništva vodi Porezna uprava, a u njemu su objedinjeni podaci koje državna tijela već vode u službenim evidencijama. HZMO će podatke potrebne za odlučivanje o pravu na doplatak preuzimati izravno iz registra, čime bi se korisnicima trebalo smanjiti količinu dokumentacije koju moraju dostaviti i broj odlazaka na šaltere.
Građani podatke mogu provjeriti u sustavu e-Građani, u kategoriji "Aktivno građanstvo", ili izravno na stranici Središnjeg registra stanovništva. Ako podaci o članovima kućanstva ne odgovaraju stvarnom stanju, trebaju podnijeti izjavu o članovima kućanstva.
Provjera je moguća i osobno u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta. Ondje će službenici građanima pomoći pregledati podatke i, prema potrebi, podnijeti izjavu.
Iz HZMO-a ističu da će pravodobna provjera i ažuriranje podataka omogućiti da Zavod pri odlučivanju o pravu na doplatak raspolaže točnim podacima o kućanstvu.
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