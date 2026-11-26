"Kako se bližio istek mog mandatnog razdoblja, mijenjali su se članovi Upravnog vijeća i uvjeti za dužnost ravnatelja su sniženi tako da sad veće uvjete imaju ostali zaposlenici Županijske uprave za ceste nego ravnatelj. Poznavajući župana Marušića, on sam zbog ovoga neće odstupiti. Sad se šire glasine da sve ovo radim iz osvete, ali već duže vremena si tražim novi posao zbogm pritisaka kojima sam bila izložena. I bilo mi je jasno kamo to sve ide, a ja ne patim od funkcija, više mi je žao rezultata i moje ekipe i mojih ljudi s kojima sam to postigla. Želim svu sreću novom ravnatelju", zaključila je Koronc.