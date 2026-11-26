NATAŠA KORONC
Ravnateljica koja je odbila lažirati štetu od potresa za N1: Spremna sam o svemu svjedočiti pred istražnim tijelima
Donedavna ravnateljica Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije Nataša Koronc, koja je odbila lažirati štetu od potresa kako bi se nezakonski povukla europska sredstva i zbog toga je smijenjena s dužnosti, u razgovoru za N1 ističe da je velikim pritiscima župana Marka Marušića (HDZ) bila izložena godinama.
Podsjetimo, portal Telegram je danas objavio snimku razgovora s kolegija župana iz ljeta 2023. koji potvrđuje da je bilo pritisaka na tadašnju ravnateljicu.
Na sastanku kod Marka Marušića, župana bjelovarsko-bilogorskog, načelnici i gradonačelnici otvoreno su priznavali da su ceste u njihovim mjestima propale zbog dugogodišnjeg nemara, ali su svejedno tražili da ih se lažno prijavi pod štetu od potresa. Bili su uvjereni da nitko neće provjeravati jesu li doista stradale.
Nataša Koronc odbila je u tome sudjelovati i tri godine od potresa nije htjela potpisati prijavu u kojoj bi tvrdila da su ceste oštećene kako bi se iskoristila sredstva iz Fonda solidarnosti EU-a.
"Godinama sam bila izložena pritiscima"
"Pet godina sam na dužnosti ravnateljice ŽUC-a Bjelovarsko-bilogorske županije, od čega jednu godinu kao vršiteljica dužnosti. Tijekom cijelog mog mandatnog razdoblja bila sam izložena raznim pritiscima, a tako i u potresnom razdoblju. Osjećala sam i da se na mene preko lokalnih medija radi pritisak, objavljivani su naslovi u kojima se tvrdilo da sam "profućkala“ mlijune i da trebam odstupiti s dužnosti. Svi ti pritisci nisu bili nimalo ugodni, nije to bilo lijepo razdoblje. Bilo je jako teško i odrazilo mi se i na privatni život", naglasila je Koronc u razgovoru za naš portal.
Promjena sastava Upravnog vijeća koje ju je podržalo
Dodala je kako je tijekom tih godina posustajala i nekoliko puta bila na granici podnošenja ostavke, ali je uz podršku obitelji i radnih kolega i dragih ljudi uspjela iznaći snagu da sve to izdrži.
"I naravno, uz podršku tadašnjeg Upravnog vijeća, koje je i odnijelo odluku da nema oštećenja na području naše županije, koja su posljedično nastala od potresa. No, sastav Upravnog vijeća se tijekom mog mandata više puta mijenjao i na kraju je sastav promijenjen na način da jednostavno više nisam imala podršku, pa tako nisam ni izabrana kako bih nastavila obavljati dužnost ravnateljice", istaknula je Koronc.
Nikad nije bila članica nijedne stranke i uvijek se oslanjala na struku, a sad strahuje da će joj se župan Marušić nastaviti osvećivati.
"Župan Marušić sigurno neće sam odstupiti"
Slučaj nije prijavila istražnim tijelima jer nisu ni aplicirali za ta sredstva - zahvaljujući njezinoj hrabrosti, a osjećala je i strah zbog pritisaka kojima je bila izložena.
"Voljna sam posvjedočiti o svemu ako me pozovu istražna tijela. Nikad nisam bila članica nijedne stranke, držim se samo struke, ali to očito ne prolazi i teško se održati oslanjajući se samo na struku. Informacije su sad javno dostupne i nadam se da će nadležne institucije odreagirati o obaviti svoj posao", očekuje Koronc.
"Kako se bližio istek mog mandatnog razdoblja, mijenjali su se članovi Upravnog vijeća i uvjeti za dužnost ravnatelja su sniženi tako da sad veće uvjete imaju ostali zaposlenici Županijske uprave za ceste nego ravnatelj. Poznavajući župana Marušića, on sam zbog ovoga neće odstupiti. Sad se šire glasine da sve ovo radim iz osvete, ali već duže vremena si tražim novi posao zbogm pritisaka kojima sam bila izložena. I bilo mi je jasno kamo to sve ide, a ja ne patim od funkcija, više mi je žao rezultata i moje ekipe i mojih ljudi s kojima sam to postigla. Želim svu sreću novom ravnatelju", zaključila je Koronc.
Na objavljenoj snimci župan Marušić žalio se da nije mogao preko noći riješiti problem i da mu je "upitnik" zašto su drugi mogli iskoristiti priliku, a oni nisu. Ponovio je da se moglo asfaltirati "čudo od ceste" da je ravnateljica Koronc to htjela i da nitko nije mogao dokazati da oštećenja i pukotine nisu nastala u potresu, iako na snimci i sam priznaje da je šteta nastala zbog "dugogodišnjeg nemara onih prije".
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