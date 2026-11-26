"To je pitanje – koliko je previše? Plenković se sada postavio u ulogu arbitra. Postavio je ljestvicu koliko smjena u deset godina možemo tolerirati i koju je cijenu vladavine HDZ-a javnost spremna platiti. Što je s onima koje je on kadrovirao, a za kojima su se vukli repovi? Što je s niže rangiranim dužnosnicima - državnim tajnicima, glavnim državnim inspektorom? Sve su to Plenkovićevi otisci. Zašto govorimo samo o ministrima koji su se ogriješili o zakon?", upitao je.