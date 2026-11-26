POLITIČKA ANALIZA
Priprema li Milanović teren za svog nasljednika? "Predsjednik ga je očito pustio..."
Gost naše Nine Kljenak u N1 Studiju uživo bio je Tomislav Klauški, novinar i kolumnist 24sata, koji je komentirao aktualna politička zbivanja, smjene ministara u Vladi Andreja Plenkovića, stanje u oporbi te sve češće medijske istupe predstojnika Ureda predsjednika Republike Orsata Miljenića.
"Zašto i jedan ministar nije previše?"
Govoreći o smjenama ministara, Klauški je istaknuo kako se premijer Andrej Plenković postavio u ulogu arbitra koji određuje što je prihvatljivo.
"To je pitanje – koliko je previše? Plenković se sada postavio u ulogu arbitra. Postavio je ljestvicu koliko smjena u deset godina možemo tolerirati i koju je cijenu vladavine HDZ-a javnost spremna platiti. Što je s onima koje je on kadrovirao, a za kojima su se vukli repovi? Što je s niže rangiranim dužnosnicima - državnim tajnicima, glavnim državnim inspektorom? Sve su to Plenkovićevi otisci. Zašto govorimo samo o ministrima koji su se ogriješili o zakon?", upitao je.
"Dokle god dominira situacijom, može biti plemenit i velikodušan, ali kada mu se situacija malo uzdrma, postaje agresivniji, kao u ovoj priči o deset ministara. Zašto i jedan nije previše?", kaže Klauški.
"SDP sam sebe uništava"
Komentirajući rejting stranaka, Klauški se osvrnuo na stanje u oporbi.
"SDP bi trebao rasti, ali ne zna se prodati. Nitko ga ne shvaća ozbiljno, nitko se više ne može uzbuditi zbog onoga što radi ili govori. Sada imamo Možemo!, koji dobiva glasove nezadovoljne javnosti. SDP je kao neka osušena grana na tom drvetu", rekao je Klauški i dodao;
"Hajdaš Dončić je slika te stranke. Ta je stranka željela njega, nije imala hrabrosti postaviti nekoga probitačnijeg. Ta stranka samu sebe uništava. Tko bi danas išao u SDP ako ima političkih ambicija? Što vam SDP može pružiti?", upitao je.
"Možemo! je više dobra želja birača ljevice"
Odnos SDP-a i Možemo! opisao je kao svojevrsnu klackalicu – što SDP više pada, Možemo! više raste. Međutim, smatra da ni Možemo! još nije dovoljno snažan da bi preuzeo vlast na nacionalnoj razini.
"Možemo nije jaka stranka. Imaju Zagreb, pitanje je što imaju dalje. Imaju klub saborskih zastupnika koji je pretvoren u sektu. Nema puno mjesta na kojima je Možemo procvjetao. Oni su neka vrsta utopijske želje ljevice", govori Klauški.
Dodao je da Možemo ni organizacijski ni stranački još nije dovoljno snažan.
"Oni su više dobra želja birača ljevice nego stranka koja bi mogla preuzeti vlast."
Klauški smatra da oporbenim strankama nedostaje hrabrosti za suočavanje s izvanrednim političkim okolnostima.
"Možemo je stranka koja bi dobro funkcionirala u uređenim demokracijama, ali za izvanredne situacije nemaju hrabrost.
Ako HDZ dobije četvrti mandat, bit će užasno, ali bit će užasno i ako izgubi jer će nastati kaos u državi.
Hipodrom je bio tipičan primjer toga kako se Tomašević uplašio desničara. Nisam siguran da se SDP i Možemo mogu oduprijeti prljavoj igri HDZ-a i desnice", smatra Klauški
Zašto Milanović šuti?
Klauški je komentirao i izostanak reakcija predsjednika Republike Zorana Milanovića na aktualna politička događanja.
"On je uvijek birao kada će govoriti. Sada je u drugom mandatu i ne mora se boriti ni za što. Možda je i bolje da ne govori jer kada govori posije sjeme vlastite agende ili odvede cijelu raspravu u potpuno krivom smjeru."
Smatra da je Milanović svojom šutnjom pružio priliku oporbi da dođe do izražaja.
"Jedna dobra stvar jest da je onima koji su pravi Plenkovićevi politički suparnici dao priliku da to zaista i budu."
Priprema li Miljenić nastavak političke karijere?
Na kraju se Klauški osvrnuo na sve češće medijske istupe predstojnika Ureda predsjednika Republike Orsata Miljenića, ocijenivši da bi oni mogli biti priprema za nastavak njegove političke karijere.
"Odjednom predstojnik Ureda predsjednika postaje osoba koja gostuje u emisijama i daje intervjue. To je očita priprema za nastavak političke karijere Orsata Miljenića. Kakva će to biti karijera? Milanović ga je očito pustio da na ovaj ili onaj način bude njegov nasljednik. Malo je bizarno da on sada ima govore, a predsjednik nema stavove ni o čemu", zaključio je Klauški.
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