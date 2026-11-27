Upitan je li iz ovog proračuna vidljivo da javni sektor raste, Japunčić je odgovorio: "Činjenica je da smo u tom segmentu imali dva trenda - značajnog povećanja dohodaka za državni i javni sektor te trend povećanja zapošljavanja. Teško je sad reći da će baš jako veliki postoci biti prisutni u 2027. godini, ali moguće je očekivati da ćemo imati daljnja nova zapošljavanja. Tu se uvijek vraćamo na pitanja strukturnog segmenta rashoda, jer kad uđete duboko u analitiku, netko će reći da je veliki dio proračuna već zadan, ali ako djelujete u kontekstu toga da smanjujete broj zaposlenih ili da nema novog zapošljavanja, automatski djelujete i vi na taj segment rashodovnog dijela. Mi smo nažalost tu svjedoci da je proračun u proteklih 6-7 godina izrazito narastao i mislim da prostora postoji za racionalizaciju i da se ne traži da toliko sredstava ne dolazi iz privatnog sektora", pojasnio je.