hrvoje japunčić
Financijski analitičar o novom proračunu i cijenama: Mogli bismo otići u dva drastično različita smjera
U Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića gostovao je financijski analitičar i konzultant Hrvoje Japunčić, koji je komentirao prijedlog državnog proračuna.
"Ako se u startu fokusiramo na značenje europskih fondova, odnosno europskog značenja novca, činjenica je da smo u proteklih nekoliko godina imali tri posebna izvora novca. Uz Višegodišnji financijski okvir, tu su bili Nacionalni program oporavka i otpornosti te program vezan za potres. Na raspolaganju su bila vrlo značajna sredstva i ona su imala višekratne utjecaje na kretanje hrvatskog gospodarstva", rekao je na početku.
Za Nacionalni program oporavka i otpornosti kaže da sada imamo dosta toga ugovorenog, ali s malom realizacijom. To će, kaže, imati svojih reperkusija i u 2027., a moguće i u 2028. godini.
Ta europska sredstva su, dodao je, značajni segment utjecaja, i u proračunskim segmentima u odnosu na investicija javnih i državnih kompanije i dio koji se dotiče raznih EU natječaja, koje su imale reperkusije na privatni sektor. "Smatram da u segmentu onog dijela koji je bio kod zajmova prvo vrijeme nismo sudjelovali, onda smo se prijavili. Preveliki je utjecaj bio usmjeren prema državnom sektoru, a premali prema privatnom. To ima takve reperkusije da ćemo u proračunu za 2027. godinu imati fokus znatno većeg segmentiranja izvora sredstava od vlastitih izvora", rekao je.
Upitan je li iz ovog proračuna vidljivo da javni sektor raste, Japunčić je odgovorio: "Činjenica je da smo u tom segmentu imali dva trenda - značajnog povećanja dohodaka za državni i javni sektor te trend povećanja zapošljavanja. Teško je sad reći da će baš jako veliki postoci biti prisutni u 2027. godini, ali moguće je očekivati da ćemo imati daljnja nova zapošljavanja. Tu se uvijek vraćamo na pitanja strukturnog segmenta rashoda, jer kad uđete duboko u analitiku, netko će reći da je veliki dio proračuna već zadan, ali ako djelujete u kontekstu toga da smanjujete broj zaposlenih ili da nema novog zapošljavanja, automatski djelujete i vi na taj segment rashodovnog dijela. Mi smo nažalost tu svjedoci da je proračun u proteklih 6-7 godina izrazito narastao i mislim da prostora postoji za racionalizaciju i da se ne traži da toliko sredstava ne dolazi iz privatnog sektora", pojasnio je.
Kaže da stanje javnih financija zadnjih nekoliko godina nije u lošoj situaciji. "Svi pokazatelji nisu u nekim ekstremnim trendovima pogoršanja. Posljedica utjecaja, ako gledamo segmente odnosa duga na BDP, rezultiralo je povećanjem BDP-a, a s druge se strane djelomično se efektuirao smanjenjem troškova kamata", rekao je.
Smatra da ćemo u sljedećoj godini imati utjecaj kamata, zbog ECB-ovog podizanja referentnih kamatnih stopa, čime je skuplje i refinanciranje i utjecaj udjela otplata kamata.
Komentirajući inflaciju, kaže da je standard za veliki dio građana rastao. "Međutim, i dalje smo svjedoci toga da je utjecaj cijene hrane i energetike značajan. Puno je problematike kakva će biti situacija na proljeće ili ljeto. Za sljedeću se godinu spominju znatno lošiji vremenski uvjeti pa bi to opet moglo utjecati na trendove inflacijskih segmenata. Smatram da smo u situaciji da bismo mogli otići drastično u jedan ili drastično u drugi smjer. Kad kažem drastično, to znači baš izrazitom ili padu cijena nafte i plina na svjetskim tržištima, ili rastu cijena. Sve to će biti uslijed geopolitičkih ili društvenih okolnosti koje bi se sljedeće godine mogle dešavati", rekao je.
Upitan koliko jačanje zaliha može utjecati na kretanje inflacije i BDP-a, odgovorio je da je bilo povećanog ulaganja u vlastitu proizvodnju ili sirovinske baze u trenutku kad je počela kriza na Bliskom istoku.
"Poučeni iskustvima koje smo imali iz vremena covida mnogi predstavnici privatnog sektora su povećali proizvodnju ili nabavku svega što im treba u lancu proizvodnje. S druge strane, mi uvijek u prvom i drugom kvartalu uvijek imamo povećanu nabavku svega, jer je najveća potrošnja u trećem kvartalu", izjavio je.
Na financijskim tržištima, kaže, u posljednje se vrijeme jako osjeća neizvjesnog svega onog što je vezano uz ulaganja i buduće prihode kompanija kj su vezane uz umjetnu inteligenciju. "To stvara jako veliku nervozu i razmišljanja kako se pozicionirati za buduće vrijeme. To se vidi i na kretanjima na američkim tržištima kapitala, mnogi europskih investitori s velikom pozornošću gledaju na američko tržište, koje diktira trendove. To je spoj geopolitičkih neizvjesnosti i ekonomskih pogleda kakvi će biti rezultati kompanija te kako se financiraju", rekao je.
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