POBUNA KREATIVACA
Umjetnici masovno napuštaju Facebook i Instagram, evo zašto
Val sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom ozbiljno ugrožava egzistenciju neovisnih umjetnika, a najveći problem predstavljaju lažni profili na Instagramu i Facebooku koji kopiraju radove pravih autora i na njima zarađuju.
Zbog toga, ali i zbog najavljenih izmjena Metinih uvjeta korištenja, sve više kreativaca odlučuje ugasiti svoje profile i napustiti te platforme, piše CNN.
Britanski akvarelist Matty Burnham još je 2024. godine otkrio profil na Pinterestu koji je pomoću umjetne inteligencije izrađivao kopije njegovih slika i prodavao ih putem lažnih trgovina na Facebooku, Instagramu i Shopifyju. Takvi profili često imaju stotine tisuća pratitelja koji misle da prate pravog umjetnika, dok prevaranti na tome zarađuju putem oglasa i lažnih web trgovina.
Slično iskustvo ima i suvremeni umjetnik Andrew Scott iz New Yorka. Nakon što je suočio osobu koja je njegove originalne radove koristila za izradu AI videa – od kojih je jedan prikupio čak 50 milijuna pregleda – ona ga je jednostavno prestala pratiti i nastavila objavljivati kopije.
Sporna Metina pravila prelila su čašu
Dodatni bijes izazvale su najavljene izmjene uvjeta korištenja tvrtke Meta, koje bi automatiziranim sustavima omogućile prikupljanje podataka s vanjskih internetskih stranica povezanih s poslovnim profilima – uključujući portfelje i web trgovine – bez izričitog dopuštenja vlasnika.
Iako je Meta nakon snažnih reakcija 5. studenog odgodila primjenu tih pravila na neodređeno vrijeme poručivši da želi dodatno razgovarati sa svim dionicima, za mnoge je to bilo prekasno.
Američka fotografkinja Samantha Waldron izbrisala je sve svoje poslovne i privatne Facebook stranice te uklonila poveznice s Instagrama, istaknuvši da joj je laknulo.
Megan Wimberley, osnivačica udruge Cowgirl Artists of America, pokrenula je prosvjednu kampanju bojkota Mete i trenutno briše sve svoje račune.
Upozorava da se problem ne tiče samo umjetnika: "Ako ste majka i objavljujete fotografije svoje djece, potencijalno dajete Meti dopuštenje da ih koristi za treniranje umjetne inteligencije".
Kako navode iz udruge The Guild of Artists and Artisans, brojni su autori već objavili oproštajne poruke na Facebooku i Instagramu te se okreću alternativama poput Patreona i Substacka, svjesni da time riskiraju gubitak dijela kupaca.
Neravnopravna borba s brzinom AI-ja
Kanadska keramičarka Nancy Chen kaže da zbog straha od krađe sve rjeđe objavljuje kvalitetne snimke izrade svojih radova. Upozorava da se pojedinac brzinom i cijenom ne može natjecati sa strojem koji u nekoliko sekundi izbacuje beskonačne kopije.
S druge strane, iz American Institute of Graphic Arts poručuju da umjetnici i dalje mogu zaštititi svoja autorska prava te prijaviti plagijatore, a i sama Meta ističe da nudi centar za prijavu povrede intelektualnog vlasništva. U borbu za transparentnost uključio se i Google, koji je javnosti ponudio besplatni alat SynthID Detector za provjeru je li neka slika, video ili audiozapis nastao pomoću umjetne inteligencije.
Ipak, umjetnici su skeptični i smatraju da ni tehnološki divovi ni vlade ne čine dovoljno kako bi zaštitili ljudski rad. "Nadam se da će javnost nastaviti odbacivati ovakav model generativne umjetne inteligencije", zaključio je Burnham.
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