S druge strane, iz American Institute of Graphic Arts poručuju da umjetnici i dalje mogu zaštititi svoja autorska prava te prijaviti plagijatore, a i sama Meta ističe da nudi centar za prijavu povrede intelektualnog vlasništva. U borbu za transparentnost uključio se i Google, koji je javnosti ponudio besplatni alat SynthID Detector za provjeru je li neka slika, video ili audiozapis nastao pomoću umjetne inteligencije.