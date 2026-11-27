Jedna od natjecateljica, Franka, kazala je kako se Maratonu znanja pridružila jer je riječ o prvom takvom projektu za koji je čula, a privukli su je izazov i timski rad. Temu održivog razvoja ocijenila je dobrom, a rad u raznolikom timu sastavljenom od studenata različitih studijskih usmjerenja i sveučilišta smatra korisnim. Ne očekuje da će joj biti problem izdržati 24 sata bez mobitela, ali veći izazov moglo bi biti ostati budna tijekom cijele noći.