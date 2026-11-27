Maraton znanja
Studenti 24 sata bez interneta rješavaju stvarne izazove
Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u petak je počeo Maraton znanja, prvo 24-satno interdisciplinarno studentsko natjecanje u kojem će više od 20 timova kroz devet kategorija ponuditi rješenja za razvojne izazove Općine Ražanac, a ovogodišnja je tema održivi razvoj.
Oglas
Studenti se natječu u četveročlanim timovima, a osam kategorija povezano je sa studijskim područjima Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, dok je deveta interdisciplinarna i otvorena svim studentima iz Hrvatske. Natjecanje obuhvaća područja medicine, prava, komunikologije, povijesti, sociologije, psihologije, sestrinstva i tehnologije.
Tijekom 24 sata studenti će u sveučilišnoj knjižnici rješavati zadatke služeći se knjigama, skriptama i drugim dostupnim materijalima, dok je korištenje mobitela i interneta zabranjeno, objasnio je docent na Odjelu za komunikologiju Kristijan Sedak.
Ovogodišnju temu održivog razvoja odabrali su jer je, kaže, dovoljno aktualna i široka da se može obraditi kroz svih devet natjecateljskih kategorija.
Pritom studenti neće raditi na izmišljenim studijama slučaja, nego na konkretnom primjeru općine Ražanac, odnosno naselja Ljubač. Lokalna zajednica organizatorima je ustupila podatke i predstavila stvarne razvojne izazove s kojima se suočava.
Sedak se nada da će studenti ponuditi kreativna, ali istodobno teorijski utemeljena rješenja koja bi se mogla primijeniti i u praksi. Najbolja rješenja bit će predstavljena županu Zadarske županije i načelniku Općine Ražanac.
Prorektor za znanost Hrvatskoga katoličkog sveučilišta Roberto Antolović podržao je inicijativu studenata, istaknuvši kako je vrijedno što će probleme rješavati bez pristupa internetu i vanjskim izvorima informacija, koristeći knjige i druge dostupne materijale.
Jedna od natjecateljica, Franka, kazala je kako se Maratonu znanja pridružila jer je riječ o prvom takvom projektu za koji je čula, a privukli su je izazov i timski rad. Temu održivog razvoja ocijenila je dobrom, a rad u raznolikom timu sastavljenom od studenata različitih studijskih usmjerenja i sveučilišta smatra korisnim. Ne očekuje da će joj biti problem izdržati 24 sata bez mobitela, ali veći izazov moglo bi biti ostati budna tijekom cijele noći.
Glavna nagrada za ukupnog pobjednika iznosi 2000 eura i prijelazni pehar Maratona znanja koji je napravio akademski kipar Ivan Kujundžić.
Pobjednici pojedinih kategorija dobit će dodatne nagrade kategorijskih partnera, stručne edukacije, pristup profesionalnim digitalnim alatima i druge korisne prilike za daljnji razvoj.
Maraton znanja organiziraju Hrvatsko katoličko sveučilište i Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), a pokrovitelji su općina Ražanac, Zadarska županija i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas