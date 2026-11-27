Bivša ravnateljica Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije Nataša Koronc u razgovoru s reporterom N1 Mateom Kellerom govorila je o pritiscima kojima je, kako tvrdi, bila izložena nakon što je odbila prijaviti projekte sanacije cesta za financiranje europskim sredstvima namijenjenima obnovi od potresa. Istaknula je da za povlačenje tih sredstava nije postojala vjerodostojna dokumentacija, a otkrila je i da već mjesecima ne komunicira sa županom.

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"Županijska uprava za ceste jednostavno nije imala vjerodostojnu dokumentaciju, niti stručne nalaze i mišljenja koja bi bila temelj za povlačenje europskih sredstava. Nakon toga, odnosno nakon odluke Upravnog vijeća i provjere sve dokumentacije, nismo se aplicirali na poziv", rekla je Koronc.

Nakon te odluke, tvrdi, uslijedili su pritisci osnivača, ali i pojedinih čelnika jedinica lokalne samouprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, koji su izrazili nezadovoljstvo njezinim postupanjem.

"Smatram da nam sredstva nisu pripadala"

Na pitanje kako je župan Marko Marušić vršio pritisak na nju, Koronc je odgovorila da je održan niz sastanaka na kojima se govorilo o povijesnoj prilici za županiju. Nakon njih održan je i kolegij na kojem su sudjelovali čelnici jedinica lokalne samouprave.

"Ja sam ga upravo smatrala kao pritisak šire nekakve javnosti na mene, da sam se u stvari ipak trebala javiti na taj poziv i povući sredstva za koja sam smatrala i dalje smatram da nam nisu pripadala, obzirom da iza toga nije stajala vjerodostojna dokumentacija."

Koronc je objasnila da županija upravlja velikom cestovnom mrežom, ali da prihodi kojima raspolaže nisu dovoljni za njezino kontinuirano održavanje.

"Jednostavno su ceste dotrajale jer mi ne možemo pratiti te potrebe svih tih održavanja. Kažem, velika je cestovna mreža i normalno da su bili interesi da je ovo prilika da bi se cestovna mreža upravo obnovila na ovo ime, obzirom da prihodi jednostavno nisu dostatni."

Dodatni problem predstavljaju inflacija i rast troškova, zbog kojih se redovitim prihodima na godišnjoj razini može napraviti vrlo malo.

Tvrdi da nema veze s objavljenom snimkom

Upitana kako komentira to što župan odbacuje njezine tvrdnje, Koronc je rekla da svatko ima pravo dati svoj iskaz, ali da ostaje pri onome što je iznijela.

"Ne bih ulazila u njegov iskaz. Ja znam da ono što ja govorim da je vjerodostojno u konačnici, to su potvrdili, evo, i materijali koji su izašli van."

Osvrnula se i na spornu snimku na kojoj se čuje što župan govori, istaknuvši da ne zna tko ju je snimio ni kako je dospjela u javnost.

"Nemam veze sa snimkom i ja sam isto zatečena. Znači, prošlo je, evo, dosta vremena."

Objasnila je da je na kolegiju bilo tridesetak ljudi, među kojima su bili načelnici, gradonačelnici, zamjenik gradonačelnika Bjelovara i predstavnici lokalnih medija.

"Stvarno nemam saznanja na koji način je kreirana ta snimka i tko je snimku ustupio. Mogu samo potvrditi svoj iskaz, ono što sam rekla i što se čuje da je vjerodostojno."

"To je ono upravo čega sam se ja bojala"

Koronc je u međuvremenu istekao ravnateljski mandat, a na njezino je mjesto izabrana nova osoba. Na pitanje zašto je upravo sada odlučila progovoriti, odgovorila je da nije samoinicijativno odlučila izaći u javnost, nego da je posljednjih mjeseci porastao medijski interes za postupak kreiranja natječaja i povlačenje europskih sredstava.

"Kao što vidite i sami, konstantno se poteže nekakva priča oko europskih sredstava, tako da jednostavno me ne čudi. I to je ono upravo čega sam se ja bojala, da će doći vrijeme da će upravo netko potegnuti priču o europskim sredstvima i sanaciji cesta, konkretno, evo, i na području BBŽ od potresa."

Sa županom ne komunicira već mjesecima

Koronc je otkrila i da je komunikacija sa županom prestala nekoliko mjeseci prije isteka njezina mandata. Tvrdi da je zatražila sastanak kako bi mu predstavila rezultate svojeg rada u Županijskoj upravi za ceste, ali da na zahtjev nije dobila odgovor.

"Nakon toga sam svoje izvješće o radu predala Upravnom vijeću i jednostavno, znači, komunikacije nije bilo već unazad nekoliko mjeseci prije isteka, a ni sada."

Koronc je i dalje zaposlena u Županijskoj upravi za ceste, ali na drugom radnom mjestu. Kaže da je komunikacija s kolegama dobra, no da se osjeća napetost i da su zaposlenici pod stresom.

"Vidi se da je situacija dosta napeta, da su i sami djelatnici pod stresom. Otežan je rad, ali evo, nastojim ga i dalje obnašati stručno i odgovorno, i nadam se da neće biti nekakvih velikih problema nakon ovoga."

Strahuje za egzistenciju svoje obitelji

Na kraju razgovora reporter N1 Mateo Keller upitao ju je što očekuje od cijelog slučaja.

"Pa, evo, očekujem da će tijela koja moraju ovo istražiti, očekujem da se neću dalje morati bojati za sebe, za egzistenciju svoje obitelji, ponajprije svog djeteta, i da ću moći nastaviti mirno raditi dalje", zaključila je Koronc.