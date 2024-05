Vozaču pozlilo u vožnji, preminuo je. Automobil završio na tračnicama

Podijeli :

Sanjin Strukic /Pixsell/ilustracijA

Na Aveniji Dubrovnik kod Zagrebačkog velesajma dogodila se prometna nesreća. Automobil je završio na tramvajskim tračnicama.

U ponedjeljak ujutro oko 8:40 u Zagrebu je došlo do prometne nesreće kod Zagrebačkog velesajma na Aveniji Dubrovnik.

Vozaču je pozlilo u automobilu te je preminuo tijekom vožnje.

Njegov osobni automobil potom se zabio u rasvjetu na tramvajskim tračnicama.

Na mjesto nesreće pozvane su sve hitne službe, a automobil se uklanja s tramvajskih tračnica, javlja Dnevnik.hr.

ZET javlja kako je došlo do zastoja tramvajskog prometa kod stajališta Velesajam, u smjeru Arene Zagreb te da tramvajska linija 7 prometuje skraćeno do Sopota. Od Arene Zagreb do Sopota putnici mogu koristiti autobusne linije 109 i 607, obavijestio je ZET.

